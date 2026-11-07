Hurto de motos y carros cayó en Engativá: van 150 casos menos que en 2025

Resumen: El hurto de motos cayó 26 % y el de carros 11 % en Engativá: van 150 casos menos que en 2025. Esta semana recuperaron ocho automotores.

Engativá le está ganando terreno a los ladrones de automotores. De acuerdo con el balance de seguridad con corte al 5 de noviembre de 2026, la localidad registra 150 casos menos de hurto de motocicletas y vehículos frente al mismo periodo de 2025, un alivio para los habitantes de este sector del occidente de Bogotá.

Las cifras muestran que el hurto de motocicletas pasó de 440 casos en 2025 a 324 en 2026, lo que representa una disminución del 26 %, equivalente a 116 motos menos robadas. En cuanto a los vehículos, los registros bajaron de 316 a 282 casos, una reducción del 11 % que se traduce en 34 carros menos hurtados en lo que va del año.

Sumando los dos delitos, Engativá pasó de 756 casos en 2025 a 606 en 2026, es decir, una caída cercana al 20 % en el hurto de automotores, uno de los delitos que más golpea el bolsillo y la tranquilidad de los ciudadanos.

A estos resultados se suma la recuperación de cinco motocicletas y tres vehículos solo en la última semana, en el marco del Plan Motos y Vehículos, la estrategia con la que la Policía Nacional intensificó los operativos en las calles de la localidad para perseguir este delito y devolver los automotores a sus dueños.

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Las autoridades detallaron que, de las cinco motocicletas recuperadas, tres habían sido hurtadas mediante la modalidad de halado, cuando los delincuentes se llevan el vehículo a empujones o remolcado, y dos a través de atracos con arma. En el caso de los carros, dos fueron robados mediante atraco y uno por halado.

Los ocho automotores recuperados ya fueron entregados a sus respectivos propietarios en la Estación de Policía de Engativá, después de que las autoridades adelantaran las actuaciones correspondientes para verificar la titularidad de cada uno y completar el proceso de devolución.

«Felicito a la Policía Nacional y destaco los avances para enfrentar este delito. La instrucción de nuestro alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, es que Bogotá camine segura y estamos en el camino indicado», señaló Víctor Hugo Huertas, alcalde local de Engativá, al conocer los resultados del balance.

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El reporte también deja buenas noticias en materia de judicialización. Las capturas por hurto de motocicletas pasaron de 80 a 92, un incremento del 15 %, mientras que las capturas por hurto de vehículos subieron de 69 a 77, equivalente a un 12 % más frente al año anterior. Es decir, no solo hay menos robos, sino más presuntos responsables respondiendo ante la justicia.

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El balance de seguridad, con corte al 5 de noviembre, hace parte del seguimiento que la administración distrital y las autoridades locales le hacen a los delitos de mayor impacto en la ciudad. En el caso de Engativá, los resultados fueron destacados como una muestra de que la estrategia contra el hurto de automotores va por buen camino.

Las autoridades locales y la Policía Nacional aseguraron que mantendrán los operativos de control y recuperación de automotores en las calles de Engativá, con el fin de fortalecer la seguridad y seguir reduciendo los casos de hurto en la localidad durante lo que queda de 2026.

El halado y el atraco siguen siendo las modalidades más comunes con las que los delincuentes se roban motos y carros en la ciudad, por lo que las recomendaciones de siempre cobran vigencia: parquear en lugares autorizados, usar candados y sistemas de bloqueo adicionales, no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso a las autoridades.

Con estas cifras, Engativá se convierte en una de las localidades que muestra resultados positivos frente al hurto de automotores en Bogotá este año, un reto que sigue siendo prioritario para la administración distrital y la Policía Nacional.