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    Dos personas fueron rescatadas de un carro volcado en la vía a La Calera: así fue la emergencia

    Dos personas fueron rescatadas de un carro volcado en el kilómetro 10 de la vía a La Calera. Bomberos les brindó atención prehospitalaria tras el operativo.

    Publicado por: SoloDuque

    Rescate de dos personas de un vehículo volcado en la vía a La Calera
    Fotos: Bomberos Bogotá
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    Dos personas fueron rescatadas de un carro volcado en la vía a La Calera: así fue la emergencia

    Resumen: Bomberos Bogotá rescató a dos personas de un vehículo volcado en el kilómetro 10 de la vía a La Calera durante la noche del domingo 15 de noviembre. Recibieron atención prehospitalaria. En la atención participaron los equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves Remotamente Tripuladas. Las causas y la gravedad de las lesiones no fueron precisadas en el reporte.

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    Dos personas fueron rescatadas de un vehículo volcado en la vía a La Calera, a la altura del kilómetro 10, informó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. La emergencia fue reportada durante la noche del domingo 15 de noviembre y requirió la participación de equipos especializados.

    Los ocupantes recibieron atención prehospitalaria después de las labores de rescate. El balance divulgado por el organismo de socorro no precisó la gravedad de sus lesiones ni indicó si fueron trasladados a un centro asistencial.

    Rescate en la vía a La Calera
    Foto: Bomberos Bogotá

    Rescate en la vía a La Calera

    En la atención participaron los equipos Técnico de Rescate y de Aeronaves Remotamente Tripuladas. Bomberos confirmó que ambos grupos apoyaron la intervención para sacar a las dos personas del automóvil y atender la situación en este corredor.

    Las fotografías difundidas por la institución muestran el vehículo volcado entre la vegetación, fuera de la superficie de la carretera. En otros registros se observa a los socorristas trabajando de noche, con iluminación de apoyo y elementos para atender a los ocupantes.

    Las imágenes también permiten ver parte de las maniobras de asistencia en el terreno. Los rescatistas aparecen junto a camillas y equipos de atención, mientras acompañan a las personas involucradas en el accidente.

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    La entidad señaló en su publicación que se adelantaba el aseguramiento del área. Ese reporte corresponde a la atención realizada el domingo y no constituye un aviso sobre las condiciones actuales de circulación por la vía a La Calera.

    Rescate en la vía a La Calera
    Foto: Bomberos Bogotá

    Las causas del volcamiento no fueron precisadas

    La información divulgada no establece qué provocó que el vehículo terminara volcado. Tampoco incluye detalles sobre su recorrido previo, el número de matrícula o las identidades de las personas rescatadas.

    Por ahora, el balance conocido se concentra en el rescate de los dos ocupantes, la atención prehospitalaria y la participación de los equipos especializados. No se informó en ese mensaje sobre un cierre de la carretera ni sobre cuánto duró la intervención.

    Rescate en la vía a La Calera
    Foto: Bomberos Bogotá
    Rescate en la vía a La Calera
    Foto: Bomberos Bogotá

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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