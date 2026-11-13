¡Rivales definidos! Colombia ya conoce su grupo para el Sudamericano Sub-20 de 2027

Imagen: CONMEBOL

Resumen: Colombia quedó en el Grupo A del Sudamericano Sub-20 de 2027 junto a Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. El torneo se jugará del 22 de enero al 7 de febrero en Medellín y Envigado. Ocho selecciones avanzarán a la fase final y las cuatro primeras obtendrán cupo directo al Mundial de la categoría.

La CONMEBOL definió los grupos del Sudamericano Sub-20 de 2027 y la Selección Colombia ya conoce a sus primeros rivales. Tras el sorteo realizado este viernes 13 de noviembre, el equipo anfitrión quedó ubicado en el Grupo A junto a Paraguay, Chile, Ecuador y Perú, según la información divulgada por la organización continental.

El campeonato se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero de 2027 y reunirá a las diez selecciones de las asociaciones miembro de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Además del título, estará en juego la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de 2027: las cuatro primeras selecciones de la fase final conseguirán su cupo directo.

Así quedaron los grupos del Sudamericano Sub-20 de 2027

Colombia encabezó la zona A por su condición de país organizador. El sorteo completó ese grupo con cuatro equipos a los que la Tricolor deberá enfrentar en la ronda inicial, antes de buscar el paso a la fase decisiva del certamen.

Grupo A: Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú.

Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. Grupo B: Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

Brasil ocupó la primera posición del Grupo B por ser el vigente campeón. En esa zona tendrá como adversarios a Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia, con lo que quedó completo el cuadro de participantes del campeonato juvenil.

La distribución separó a Colombia de Brasil y Argentina durante la primera fase. Para el combinado nacional, el camino inicial estará concentrado en los cuatro compromisos frente a las selecciones de su propio grupo. Los cruces posteriores dependerán del avance de los equipos dentro de la competencia.

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¿Cómo se jugará el torneo?

De acuerdo con la explicación de la CONMEBOL, el campeonato tendrá dos fases: una preliminar, correspondiente a los grupos, y una fase final. En la primera participarán los diez equipos, repartidos en las dos zonas de cinco selecciones que quedaron establecidas en el sorteo.

Los encuentros de esa ronda se disputarán por puntos, mediante el sistema de todos contra todos y a una sola rueda. Esto significa que cada selección se medirá una vez con cada uno de los otros cuatro integrantes de su grupo. Al cierre de esa etapa avanzarán los equipos que ocupen las cuatro primeras posiciones de cada zona.

En consecuencia, ocho selecciones continuarán en la competencia después de la fase preliminar. La organización señaló que la siguiente etapa incluirá enfrentamientos directos, partidos de clasificación mundialista, semifinales y la final. El objetivo deportivo será doble: mantenerse en la pelea por la corona continental y terminar entre los equipos que obtengan el boleto al Mundial.

Antioquia recibirá a las selecciones juveniles

El sorteo llega después de la confirmación de Medellín y Envigado como sedes del campeonato. La Federación Colombiana de Fútbol había anunciado el 3 de noviembre la elección de ambas ciudades para recibir el certamen, cuya realización vuelve a poner al país en el calendario de las competencias juveniles sudamericanas.

En ese anuncio, la FCF informó que representantes de la CONMEBOL y funcionarios de la Federación visitaron las ciudades anfitrionas para evaluar opciones de escenarios deportivos. También se realizaron inspecciones a campos de entrenamiento en Itagüí y se revisaron asuntos de planificación y organización en distintos municipios de Antioquia.

Con las zonas ya definidas, Colombia tiene identificados a sus primeros adversarios para el torneo que jugará en casa. Paraguay, Chile, Ecuador y Perú serán los encargados de medir a la Tricolor en el arranque de un campeonato que entregará cuatro plazas directas a la cita mundialista de 2027.

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