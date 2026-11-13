Estadio Atanasio Girardot: salen los pliegos definitivos para su modernización con aforo de 62 mil

Diseño proyectado de la modernización del Estadio Atanasio Girardot. Imagen: cortesía.

Resumen: Medellín dio un paso clave para renovar su estadio: ya están publicados los pliegos y las empresas pueden presentar propuestas.

El Estadio Atanasio Girardot entró en una nueva etapa de su proyecto de modernización: el Distrito de Medellín, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), publicó los pliegos definitivos de la convocatoria pública y abierta para contratar las obras en el escenario deportivo más emblemático de la ciudad.

El proceso está disponible en Secop II y también en el Buscador de las Oportunidades del Distrito, donde las empresas interesadas pueden consultar requisitos, condiciones y detalles. La Alcaldía de Medellín proyecta que el contrato se adjudique a mediados de diciembre, para que las obras puedan empezar lo antes posible.

¿Qué busca la modernización del Estadio Atanasio Girardot?

Según la Alcaldía de Medellín, la intervención busca ofrecer mejores condiciones de comodidad, seguridad y accesibilidad, y dejar el escenario preparado para recibir eventos deportivos y culturales de talla mundial.

El proyecto contempla ampliar la capacidad del estadio a 62 mil espectadores. Entre los componentes previstos están:

Una nueva tribuna , cubierta y silletería.

, cubierta y silletería. Mejores condiciones de accesibilidad .

. Más de 53.000 metros cuadrados de espacio público .

. Pantalla 360° e iluminación LED.

e iluminación LED. Un sistema de videovigilancia con 350 cámaras.

Además, se proyecta la generación de cerca de 500 empleos durante la construcción.

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Un modelo de alianza público pública

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, señaló que este será el primer estadio de Colombia que se ejecutará bajo un esquema de alianza público pública, en el que el Distrito no se endeuda ni cede su gobernanza a un privado.

«El mensaje es muy claro: que se presenten los mejores, y que se lo gane el mejor, en condiciones de absoluta transparencia, para adjudicar el contrato a mediados del mes de diciembre y que las obras puedan iniciar lo antes posible. Este es un hito muy importante en el proyecto», dijo el mandatario.

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El Atanasio Girardot seguirá siendo 100 % público. La Alcaldía explicó que el escenario tendrá un modelo de gestión sostenible para modernizarlo, operarlo y mantenerlo con diferentes fuentes de ingresos, como fútbol, eventos, comercio, publicidad y patrocinadores, sin comprometer la capacidad de endeudamiento del Distrito.

Recreación de la fachada proyectada para el estadio modernizado. Imagen: cortesía.

Planeación, estudios y socialización

La Alcaldía de Medellín indicó que llegar a esta etapa fue posible tras adelantar múltiples estudios y diseños para una obra de esta magnitud: estudios de suelos, topografía, vulnerabilidad estructural, seguridad humana y estándares FIFA.

También se obtuvo la licencia de curaduría, se publicaron y socializaron los pre-pliegos, se cerró la etapa de diseños estructurales y arquitectónicos para la ampliación a 62 mil espectadores, se estructuró el modelo financiero y se adelantó el proceso de fiducia para su administración.

Según el Distrito, el proceso ha estado acompañado de diálogo y participación:

Mesas de trabajo con más de 150 empresas , entre contratistas, proveedores y firmas de interventoría.

, entre contratistas, proveedores y firmas de interventoría. Más de 50 jornadas de socialización con arrendatarios, venteros, trabajadores independientes, hinchas, organizaciones comunitarias y personas con movilidad reducida.

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¿Cómo se ve hoy el Estadio Atanasio Girardot?

Mientras avanza el proceso de contratación, el escenario sigue siendo el que conocen los hinchas de Medellín. Las imágenes de los diseños corresponden a proyecciones de cómo se plantea el estadio modernizado, y no a obras ya ejecutadas.

Vista aérea del Estadio Atanasio Girardot en la actualidad. Foto: cortesía.

Las empresas interesadas en participar pueden consultar el proceso en la plataforma Secop II y en el Buscador de las Oportunidades del Distrito, donde está publicado el enlace.

La Alcaldía de Medellín destacó que el proyecto es un hito para el Estadio Atanasio Girardot y para la ciudad, y que el proceso busca que el contrato lo gane la mejor propuesta, en condiciones de transparencia.