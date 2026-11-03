¡Orgullo antioqueño! Medellín y Envigado serán sedes del CONMEBOL Sub-20 2027

Resumen: Medellín y Envigado fueron confirmadas como sedes del CONMEBOL Sub-20 2027, torneo que se jugará del 22 de enero al 7 de febrero y dará cuatro cupos al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán 2027.

Antioquia volverá a vibrar con el fútbol internacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó a Medellín y Envigado como las ciudades sedes del CONMEBOL Sub-20 2027, el certamen juvenil masculino más importante del continente, que se disputará del 22 de enero al 7 de febrero de 2027.

El anuncio lo hizo oficial la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que resaltó la nueva muestra de confianza del ente continental en el país para la organización y realización de un torneo que reunirá a las selecciones juveniles de las diez asociaciones miembro de la CONMEBOL, con las jóvenes promesas que sueñan con dar el salto al fútbol profesional.

Antes de la designación, representantes de la CONMEBOL, junto a funcionarios de la FCF, visitaron Medellín y Envigado para evaluar las opciones de escenarios deportivos. También adelantaron inspecciones en campos de entrenamiento ubicados en Itagüí y revisaron aspectos relacionados con la planificación y organización general del campeonato en distintos municipios de Antioquia, con el propósito de identificar alternativas que complementen la infraestructura de las ciudades sede y permitan ofrecer las condiciones necesarias, bajo los más altos estándares, para el desarrollo del evento.

«Ratifica la confianza»: Ramón Jesurun

«La designación de Colombia como sede del CONMEBOL Sub-20 2027 ratifica la confianza de los organismos internacionales en nuestra capacidad organizativa. En los últimos once años (2015-2026), hemos recibido nueve eventos de talla continental y mundial, una trayectoria que nos impulsa a asumir este nuevo reto con responsabilidad y compromiso», señaló Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

«Seguiremos trabajando para ofrecer las mejores condiciones a las selecciones participantes y contribuir al crecimiento del fútbol juvenil en la región», agregó el directivo, que también agradeció el respaldo y compromiso de las autoridades locales, cuyos esfuerzos fueron fundamentales para que Colombia fuera seleccionada como anfitriona del torneo continental.

Segunda vez en cuatro años

Colombia ya había organizado el campeonato en su edición de 2023, cuando los partidos se repartieron entre Cali y Bogotá: la fase de grupos se jugó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y en el estadio Deportivo Cali, mientras que el hexagonal final se desarrolló en el estadio Nemesio Camacho El Campín y en el estadio Metropolitano de Techo. En aquella oportunidad, la Selección Colombia Sub-20 consiguió su clasificación a la Copa Mundial de la categoría en Argentina 2023.

El certamen de 2027 también tendrá premio doble: entregará cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se jugará en Azerbaiyán, por lo que las selecciones llegarán a tierras antioqueñas con el objetivo de pelear el título y, al mismo tiempo, asegurar su pasaporte al mundial juvenil.

¿Dónde se jugarían los partidos?

Aunque la FCF no precisó los escenarios oficiales del campeonato, trascendió que los partidos se jugarían en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y en el Polideportivo Sur de Envigado, la casa del equipo naranja, reconocido en el país por su cantera de la que han salido figuras del fútbol colombiano como James Rodríguez.

El anuncio coincide con los planes de modernización del Atanasio Girardot presentados por la Alcaldía de Medellín, un proyecto con una inversión superior a los $750.000 millones que ampliará la capacidad del escenario de 45.200 a 60.000 espectadores, con un tercer nivel de tribuna, nuevas sillas y una cubierta que pasará de 2.319 a más de 31.000 metros cuadrados para proteger las graderías del sol y la lluvia. La intervención también abarcará 40.000 metros cuadrados de espacio público en los alrededores y generará unos 430 empleos directos.

Según el cronograma distrital, el cierre del estadio está previsto para el segundo semestre de 2027, una vez termine el torneo, y su reapertura sería para el primer trimestre de 2028, de modo que las obras no afectarían el desarrollo del campeonato juvenil.

Un impulso para la región

La llegada del CONMEBOL Sub-20 2027 consolida a Medellín y al Valle de Aburrá como epicentro de grandes eventos deportivos internacionales. El torneo, que se extenderá por poco más de dos semanas, moverá la hotelería, el comercio y el turismo de la región, que recibirá a diez delegaciones con sus jugadores, cuerpos técnicos, periodistas y hinchas de todo el continente.

Para los futbolistas colombianos de la categoría será además una oportunidad única: jugar en casa, ante su gente, el primer gran reto del ciclo con miras al mundial. Se espera que en los próximos meses la CONMEBOL y la FCF den a conocer más detalles del campeonato, como el sorteo de los grupos, la programación oficial de partidos y la distribución de los juegos entre las dos ciudades anfitrionas.

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