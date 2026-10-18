Resumen: En El Bagre, Antioquia, soldados del Batallón de Selva N.º 57, en coordinación con la Policía, capturaron a alias Andrés, señalado de pertenecer a la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. El hombre era requerido mediante orden judicial por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio, secuestro, actos terroristas y desplazamiento forzado. Según el Ejército, el operativo busca debilitar las capacidades delictivas de este grupo armado organizado y contribuir a la seguridad de las comunidades del Bajo Cauca antioqueño.

Alias Andrés cayó en El Bagre: tenía orden judicial por homicidio, secuestro y extorsión

Un hombre conocido con el alias de Andrés fue capturado en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, durante un operativo realizado por soldados del Batallón de Selva N.º 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, el capturado sería presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda, perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo, que tiene presencia en esta región de Antioquia.

Alias Andrés era requerido por varios delitos

La captura se hizo efectiva en cumplimiento de una orden judicial que pesaba contra el hombre por varios delitos. Según el reporte oficial, era requerido por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio, secuestro, actos terroristas y desplazamiento forzado.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el procedimiento ni precisaron si el señalado estaría relacionado con hechos particulares asociados a las conductas por las que era requerido.

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Operativo contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca

El procedimiento se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre las tropas del Ejército Nacional y los integrantes de la Policía encargados de la investigación criminal y judicial. La acción estuvo dirigida contra un presunto integrante de una de las subestructuras del Clan del Golfo que opera en el departamento.

Tras la captura, el Ejército señaló que este tipo de operaciones busca afectar el componente criminal focalizado de ese grupo armado organizado y reducir sus capacidades delictivas en la región.

La institución también reiteró su compromiso con la seguridad, la protección y la defensa de las comunidades del Bajo Cauca antioqueño.

El caso se suma a las acciones de las autoridades en esta subregión, donde las operaciones contra estructuras armadas organizadas hacen parte de las labores orientadas a contrarrestar sus actividades ilegales. No obstante, la información oficial divulgada sobre este procedimiento no incluye detalles adicionales acerca de la situación judicial del capturado después de su detención.