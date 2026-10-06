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    Nueva masacre en Antioquia: hallan tres cuerpos con signos de tortura en Segovia

    Hasta el momento de la publicación de este reporte, las autoridades competentes no han revelado las identidades de las tres víctimas mortales

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de cortesía.
    Nueva masacre en Antioquia: hallan tres cuerpos con signos de tortura en Segovia

    Resumen: Indepaz confirmó la masacre número 97 del 2026 en Colombia tras el macabro hallazgo de tres cuerpos atados y baleados en la zona rural del municipio de Segovia, Antioquia.

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    Minuto30.com .- La espiral de violencia en el departamento de Antioquia cobró tres nuevas vidas en el municipio de Segovia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogó este hecho como una nueva masacre, la número 97 registrada en Colombia durante el transcurso del 2026, tras confirmarse el hallazgo de tres personas asesinadas en la zona rural de esta localidad del Nordeste antioqueño.

    El descubrimiento de los cuerpos se produjo el lunes 5 de octubre en el sector conocido como Las Antenas, sobre la vía que comunica a las veredas Rancho Quemado y Cancha Manila. De acuerdo con el reporte de la organización defensora de derechos humanos, las víctimas fueron encontradas con las manos amarradas, presentaban evidentes signos de tortura y heridas mortales causadas por impactos de arma de fuego.

    Actores armados y riesgo inminente para la población

    Las primeras informaciones sobre el terreno señalan a la estructura del Frente 4 de las disidencias como el posible grupo responsable de este múltiple homicidio, en medio de la cruenta disputa territorial que afecta a esta subregión minera.

    Ante la gravedad del hecho, Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo mantiene vigente para Segovia la Alerta Temprana (AT) 023/22. Este documento advierte sobre el altísimo riesgo de vulneración a los derechos humanos que padece la población civil, producto de la imposición de normas y el estricto control social ejercido por múltiples organizaciones ilegales que operan en la zona.

    En este municipio, cuya seguridad se encuentra bajo la jurisdicción militar de la Séptima División del Ejército Nacional, hacen presencia activa y mantienen confrontaciones constantes:

    El Frente 4 y facciones móviles del Frente 36 de las disidencias de las Farc (EMBF).

    El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo.

    La guerrilla del ELN.

    Diversas estructuras criminales de carácter local.

    Hasta el momento de la publicación de este reporte, las autoridades competentes no han revelado las identidades de las tres víctimas mortales, mientras se adelantan las labores de investigación y el aseguramiento del área por parte de la Fuerza Pública.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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