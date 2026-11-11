Algunas vías de Colombia tendrán restricciones en el segundo puente festivo de noviembre. Foto archivo.

Resumen: El INVÍAS y el Ministerio de Transporte recordaron la restricción de vehículos de carga de 3,4 toneladas o más para el puente festivo del 13 al 16 de noviembre: el viernes rige en las salidas de Bogotá y los corredores de Ibagué; el sábado y el lunes festivo aplicará en casi todas las vías nacionales, y el domingo solo en el sentido Ibagué - Bogotá.

Restricción de carga para el puente festivo: horarios y corredores viales del 13 al 16 de noviembre

El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y el Ministerio de Transporte les recordaron este miércoles a las empresas transportadoras y a los conductores la restricción de carga que regirá en las principales carreteras del país durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena, que irá del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la entidad, la medida aplica para los vehículos con capacidad de carga igual o superior a 3,4 toneladas (3.400 kilogramos), en los 37 corredores viales mencionados en el boletín estratégico de seguridad y movilidad, de conformidad con la Resolución 002307 de 2014, artículo 2, que establece la restricción de carga en los puentes festivos.

El anuncio fue compartido por el INVÍAS con la programación completa de horarios para cada jornada del festivo, con el fin de que los transportadores organicen con tiempo sus despachos y recorridos. Esta es la restricción de carga, día por día:

Viernes 13 de noviembre

La medida empezará el viernes entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. Aplicará en las vías del departamento de Cundinamarca, únicamente en sentido éxodo, desde las salidas de la ciudad de Bogotá. Además, regirá en ambos sentidos en los corredores «Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué» e «Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila».

Sábado 14 de noviembre

El sábado la restricción de carga será de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. y aplicará en todas las vías sujetas a la medida, en ambos sentidos, con excepción del corredor «Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán».

Ese mismo día, la restricción también regirá para ambos sentidos en la vía Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), entre las 12:00 m. y las 7:00 p. m., una franja clave para quienes se movilicen entre el Valle de Aburrá y el norte del país durante el puente.

Domingo 15 de noviembre

El domingo la medida será más limitada: aplicará únicamente en el sentido «Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha – Bogotá», entre las 3:00 p. m. y las 11:00 p. m., de cara al retorno de los viajeros a la capital.

Lunes festivo 16 de noviembre

El lunes festivo, cuando se conmemora la Independencia de Cartagena, la restricción será de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. en todas las vías señaladas, en ambos sentidos, excepto en la vía «Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán».

En la vía Bogotá – Villavicencio la restricción será total, sin excepciones, en ambos sentidos. Y en los corredores «Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué» e «Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila» regirá en ambos sentidos desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 a. m. del martes 17 de noviembre.

Entre los corredores viales nacionales a los que les aplica la medida están Armenia – Montenegro – Quimbaya; Barranquilla – Cartagena (vía al mar); Barbosa (Antioquia) – Cisneros – San José del Nus; Bogotá – Chía – Cajicá – Ubaté – Chiquinquirá – Barbosa – San Gil – Bucaramanga; Bucaramanga – Pamplona – Cúcuta; Cali – Popayán; Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre); Yarumal – Caucasia y Villavicencio – Puerto López, entre otros.

El puente de la Independencia de Cartagena es el último festivo de noviembre y antecede a la temporada de fin de año, una de las de mayor movilización por las carreteras colombianas, por lo que las autoridades insisten en la planeación de los viajes, especialmente para el transporte de mercancías.

El INVÍAS recordó que la información se encuentra sujeta a cambios y les recomendó a las empresas transportadoras y a los conductores programar sus recorridos con anticipación, consultar el boletín estratégico de seguridad y movilidad del Ministerio de Transporte y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito en la vía.

Vale recordar que, por fuera de los puentes festivos, la restricción de vehículos de carga también se aplica todos los domingos entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., según lo establece la Resolución 002307 de 2014.

Los usuarios de las carreteras nacionales pueden reportar emergencias o consultar el estado de las vías a través de la línea #767 del INVÍAS.

Lea también: Del 9 al 20 de noviembre habrá cierres intermitentes en la vía Primavera – Santa Bárbara – La Pintada

También te puede interesar: ¡A organizarse! Así estarán las vías de Antioquia este puente festivo: cierres y reversibles