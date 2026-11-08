Del 9 al 20 de noviembre habrá cierres intermitentes en la vía Primavera – Santa Bárbara – La Pintada

Resumen: La Concesión La Pintada cambió a jornada diurna los trabajos de señalización en el corredor Primavera – Santa Bárbara – La Pintada por cuenta de las lluvias. Del 9 al 20 de noviembre habrá cierres intermitentes de aproximadamente una hora. Se suman al mantenimiento de pavimento con paso a un carril hasta el 15 de noviembre y a la restricción permanente para vehículos de carga.

La Concesión La Pintada anunció un ajuste en la programación de los trabajos que adelanta en el corredor vial Primavera – Santa Bárbara – La Pintada, la principal conexión entre Medellín, el Suroeste antioqueño y el Eje Cafetero por este sector del departamento.

Por cuenta de las lluvias que se han presentado en los últimos días, los trabajos de señalización vial que se venían haciendo en jornada nocturna pasarán a realizarse en horario diurno, entre el 9 y el 20 de noviembre. Durante esa jornada habrá cierres intermitentes de aproximadamente una hora en los tramos donde avancen las labores.

«Debido a las lluvias, del 9 al 20 de noviembre continuaremos en jornada diurna con las labores de señalización vial en el corredor Primavera – Santa Bárbara – La Pintada. Durante estos trabajos tendremos cierres intermitentes de aproximadamente 1 hora», informó la concesión en sus redes sociales, donde invitó a los conductores a consultar las condiciones de movilidad para programar sus recorridos.

¿Qué cambia con la nueva programación?

Los trabajos de pintura de la señalización horizontal estaban programados inicialmente para la noche: del 21 de octubre al 13 de noviembre, de lunes a viernes entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m., con cierres intermitentes de cerca de dos horas mientras se cumplía el tiempo de secado de la pintura.

Sin embargo, las lluvias obligaron a la concesión a modificar el esquema. Con el ajuste anunciado, las labores correrán hasta el 20 de noviembre y se harán de día, con cierres intermitentes de alrededor de una hora. La medida busca que la señalización del corredor quede en óptimas condiciones, un factor clave de seguridad en una vía de montaña con alto tránsito de vehículos de carga y buses intermunicipales.

Otras restricciones vigentes en el corredor

Los cierres por señalización se suman a otras condiciones de movilidad que ya rigen en la vía Primavera – Santa Bárbara – La Pintada:

Mantenimiento de pavimento. Hasta el 15 de noviembre hay labores de mantenimiento de pavimento de lunes a jueves entre las 7:00 a. m. y las 6:00 p. m., y los viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Durante esas jornadas el paso se habilita de manera controlada a un carril, con esperas aproximadas de 30 minutos según el avance de los trabajos.

Restricción para vehículos de carga. Permanece vigente la restricción permanente para vehículos de carga con capacidad superior a 3,4 toneladas (categorías III, IV y V) en sentido Medellín – La Pintada. La medida no aplica para quienes residan o desarrollen actividades laborales o de transporte dentro del área de influencia de la vía. Quienes no cumplen la condición deben usar la ruta alterna por Amagá – Bolombolo.

Fin de semana festivo. Para el puente de la Independencia de Cartagena habrá restricción para vehículos de carga el sábado 14 de noviembre, de 6:00 a. m. a 3:00 p. m., y el lunes 16 de noviembre, de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Un corredor estratégico que viene de meses de obras

La vía Primavera – Santa Bárbara – La Pintada, de unos 54 kilómetros, hace parte de Conexión Pacífico 2, uno de los proyectos de Autopistas de Cuarta Generación, y es la ruta que une a Medellín con el Suroeste antioqueño y con Caldas por el sector de Primavera. En condiciones normales, recorrerla toma cerca de dos horas y media.

El corredor ha estado en el centro de la atención durante los últimos meses por las obras en el kilómetro 17, en el sector de La Quiebra del Guamito, en Santa Bárbara, uno de los puntos más críticos de la ruta por su inestabilidad geológica. Allí la concesión adelantó trabajos de perforación y construcción de pilotes, y desde el 1 de octubre habilitó nuevamente ambos carriles tras la finalización de las obras, una noticia esperada por transportadores y residentes que durante meses soportaron cierres y paso a un solo carril.

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La recomendación de la Concesión La Pintada es programar los viajes con tiempo, respetar la señalización y las indicaciones del personal en la vía y conducir con precaución, en especial en temporada de lluvias. En caso de emergencia en el corredor, la concesión habilitó las líneas 318 501 8100 y el número corto #272, con servicios de ambulancia, grúa, carro taller e inspección vial gratuitos las 24 horas.

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