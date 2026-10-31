¡A organizarse! Así estarán las vías de Antioquia este puente festivo: cierres y reversibles

Resumen: Cierres, reversibles y restricciones: así estarán las vías de Antioquia durante el puente festivo del 1 y 2 de noviembre.

El puente festivo del 1 y 2 de noviembre se viene con cambios importantes en las vías de Antioquia. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Infraestructura Física, la mayoría de los principales corredores viales del departamento estarán habilitados durante el fin de semana, aunque habrá cierres, restricciones y modificaciones en la circulación que los conductores deben conocer antes de salir de viaje.

Uno de los puntos más delicados es la vía Concordia–Betulia, donde hay cierre total en el kilómetro 10+100 por una falla geológica activa. Para los vehículos livianos se habilitaron rutas alternas como Salgar–Concordia, Concordia–El Socorro–Betulia, La Usa–Caicedo–Urrao y Urrao–Altamira–Cangrejo.

En la vía Medellín–San Pedro de los Milagros se realizarán cierres intermitentes, tanto de día como de noche, en el sector Jalisco, antes del estadero La Cabaña (km 3+200), debido a la construcción de una nueva estación de peaje. Las interrupciones tendrán una duración aproximada de 20 minutos y se extenderán durante todo noviembre, incluidos los fines de semana. El paso será controlado a un carril, con movilidad uno a uno.

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También continúa el cierre en la vía Sajonia–Variante Palmas–Santa Elena, en el tramo que conecta la doble calzada Sajonia con la Variante Palmas y la vía Santa Elena, por las obras de finalización del puente Sajonia 2. La medida empezó el 27 de octubre y va hasta el próximo 3 de noviembre; mientras tanto, los usuarios cuentan con un desvío provisional.

Además, sigue vigente la restricción para vehículos con peso superior a 17 toneladas en el puente Iglesias. De acuerdo con la Resolución 2025060446576, únicamente pueden circular por allí vehículos de las categorías I y II, es decir, automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses, busetas y camiones de dos ejes. Para el transporte de carga pesada, la ruta alterna recomendada es Medellín–Bolombolo–Santa Fe de Antioquia–La Pintada.

De cara al retorno del puente, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre se aplicarán medidas especiales de movilidad. El Túnel de Oriente funcionará con tránsito unidireccional en sentido Rionegro–Medellín entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. En la vía La Mansa–Primavera habrá reversible desde el sector Camilo C (km 81+700) hasta el km 94+800, entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m. Y en la vía Las Palmas se realizará ciclovía entre las 5:30 a. m. y las 12:00 m., por lo que la circulación vehicular quedará habilitada solo por el carril izquierdo de la calzada de ascenso.

El parte oficial también reporta cierres y restricciones en el corredor Remedios–Zaragoza, por lo que se recomienda a quienes viajan hacia el Bajo Cauca antioqueño verificar el estado de la ruta antes de ponerse en carretera.

En total, la Secretaría de Infraestructura Física mantiene activos 19 frentes de trabajo con maquinaria en distintas subregiones de Antioquia, entre ellas Suroeste, Nordeste, Occidente, Oriente, Magdalena Medio, Urabá, Norte y Bajo Cauca, destinados a la atención de emergencias, la intervención de puntos críticos y el mantenimiento de la red vial departamental. Las labores incluyen los corredores Concordia–La Quiebra–Betulia, Remolino–Hispania–Andes–Jardín y Porcesito–Yolombó–Yalí–Vegachí, además de vías veredales en municipios como Amagá, Andes, Salgar, Abejorral, Anorí, Maceo, Yondó, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Briceño, Zaragoza, Armenia y Sopetrán.

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Vale recordar que durante los puentes festivos aumenta considerablemente el flujo de vehículos en las salidas del Valle de Aburrá, especialmente hacia el Oriente y el Suroeste antioqueño, por lo que las autoridades insisten en revisar el estado mecánico del vehículo y llevar los documentos al día antes de emprender el viaje.

La recomendación de las autoridades para este puente festivo es planear los recorridos con tiempo, evitar transitar durante lluvias intensas, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones del personal encargado del control vial. Ante cualquier emergencia en la carretera, la línea 123 está disponible para reportarla.