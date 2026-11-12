La subteniente María Camila fue secuestrada en Saravena, Arauca. Foto de archivo.

Resumen: El ELN entregó a la Cruz Roja una carta escrita por la subteniente María Camila y un video como prueba de supervivencia, ocho días después de su secuestro en Saravena, Arauca. Las autoridades mantienen los operativos y el Gobierno exige su liberación inmediata.

ELN entregó a la Cruz Roja una carta y un video de la subteniente secuestrada en Arauca

El ELN entregó este jueves 12 de noviembre una prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército María Camila, secuestrada desde el pasado 4 de noviembre en Saravena, Arauca. El material quedó en manos de delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se encargarán de hacerlo llegar a su familia.

La entrega quedó registrada en un video divulgado por el ELN, en el que se ve el momento en que uno de sus integrantes entrega a los representantes del organismo internacional los documentos y el material audiovisual relacionados con la situación de la oficial.

¿Qué le entregó el ELN a la Cruz Roja?

Según el vocero del Frente de Guerra Oriental, la prueba incluye una carta escrita de puño y letra por la propia subteniente y un video. «Está de puño y letra y hay un videíto ahí», manifestó el integrante del grupo armado durante la entrega.

En la grabación también se escucha la respuesta de uno de los delegados del CICR, quien recibió el material y aseguró que lo hará llegar a los familiares de la uniformada: «Bueno, muchas gracias. Me encargo de llevarlo a su familia».

La entrega se produce ocho días después del secuestro de la subteniente, una retención que el propio ELN reconoció públicamente y en la que aseguró que la oficial se encuentra bien.

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¿Cómo fue el secuestro en Saravena?

María Camila, orgánica del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 del Ejército Nacional, fue interceptada la tarde del 4 de noviembre cuando se movilizaba por el casco urbano de Saravena. De acuerdo con la información oficial, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta la habrían interceptado y llevado con rumbo desconocido.

Un día después, el 5 de noviembre, el Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó con un video y un comunicado que tenía a la oficial en su poder, a la que presentó como integrante del cuerpo de inteligencia del Ejército. En ese mensaje, la guerrilla advirtió que responsabilizaría a las Fuerzas Militares por cualquier intento de rescate que pusiera en riesgo la vida de la subteniente.

En ese mismo pronunciamiento, el grupo armado envió un mensaje a los familiares: les pidió no sentir temor y aseguró que a la oficial se le respetarían sus derechos, una afirmación que corresponde únicamente a la versión de esa organización.

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¿Qué han hecho las autoridades para encontrarla?

Desde que se conoció el secuestro, el Ejército activó los protocolos de búsqueda en coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar, las Fuerzas Especiales y medios aéreos. También se cerraron vías y se reforzó la vigilancia sobre los ríos para evitar que los captores sacaran a la oficial hacia Venezuela.

La institución pidió a la ciudadanía suministrar cualquier información que contribuya a la ubicación de la uniformada a través de la línea gratuita 147 o del celular 313 297 1482, con absoluta reserva.

Por su parte, la Gobernación de Arauca ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la oficial, mientras la Defensoría del Pueblo exigió al ELN su liberación y se solidarizó con su familia.

El presidente Abelardo De la Espriella también se pronunció y exigió la liberación inmediata e incondicional de la subteniente. «Se equivocaron de Gobierno», advirtió el mandatario, quien ordenó desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para ubicarla, en medio de la ofensiva de las autoridades contra los grupos armados que delinquen en la zona, que ha incluido bombardeos a campamentos del ELN.

Mientras la prueba de supervivencia empieza su camino hacia las manos de la familia, las autoridades mantienen los operativos en Arauca y las gestiones de cooperación internacional para lograr la liberación de María Camila y garantizar su regreso con vida.