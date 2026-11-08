Resumen: El Gaula de la Policía Antioquia rescató en Sonsón a un ciudadano que permanecía retenido y amordazado, en el marco de la operación «Ópalo». Un hombre fue capturado en flagrancia: habría exigido 50 millones de pesos a la familia de la víctima por su liberación. En el operativo incautaron un arma de fuego, un proveedor y seis cartuchos calibre 9 milímetros. La operación «Ópalo» dejó en total 109 capturados en nueve departamentos.

Rescatan a un ciudadano que estaba secuestrado en Sonsón: le exigían $50 millones a su familia

Un ciudadano que permanecía retenido y amordazado fue rescatado en el municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, en el marco de la operación «Ópalo», una ofensiva del Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Antioquia adelantada en coordinación con unidades del servicio de Policía en ese municipio. En el mismo procedimiento fue capturada en flagrancia una persona señalada de cometer el delito de secuestro extorsivo.

Según versiones preliminares, el capturado habría mantenido a la víctima amordazada y bajo amenazas con un arma de fuego, y habría exigido 50 millones de pesos a sus familiares a cambio de su liberación.

En el procedimiento fue incautada un arma de fuego, un proveedor y seis cartuchos calibre 9 milímetros. El capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de secuestro y extorsión.

La víctima fue liberada sana y salva

El operativo, adelantado por el Gaula de la Policía Antioquia con el cuadrante de Sonsón, permitió poner a salvo al ciudadano y capturar en el lugar a su presunto captor.

De acuerdo con las primeras versiones que se conocen del caso, la víctima habría sido retenida con el fin de presionar a su familia para que entregara la cuantiosa suma exigida. La habrían mantenido amordazada e intimidada permanentemente con un arma de fuego.

Tras el operativo, el ciudadano quedó a salvo, mientras el capturado quedó a disposición de las autoridades para su judicialización. Versiones preliminares señalan que el hombre también sería investigado por hacerse pasar por integrante de la Fuerza Pública para intimidar a su víctima.

Operación «Ópalo», un golpe nacional contra la extorsión y el secuestro

El resultado en Sonsón hace parte de la operación «Ópalo», una ofensiva de alcance nacional liderada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y otras autoridades, dirigida contra las mafias de la extorsión y el secuestro en el país.

Según el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, la operación dejó 109 personas capturadas en nueve departamentos y cuatro ciudades del país: 81 por extorsión, 13 por secuestro y 15 por otros delitos conexos, tras 29 diligencias de allanamiento.

El mandatario señaló que este resultado golpeó a estructuras criminales como el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Costeños y Los Satanás, y lanzó una advertencia directa a esas organizaciones: «A los secuestradores, extorsionistas y organizaciones criminales les advierto: tienen los días contados. Los vamos a perseguir hasta acabar con ustedes como el cáncer que son».

En La Guajira, por ejemplo, cayeron alias «Chavalito» y alias «115», señalados de participar en sicariato, extorsión y tráfico de drogas, mientras que en Casanare fue capturado un presunto extorsionista del sector transportador.

Las autoridades invitan a denunciar

Las autoridades invitan a la comunidad de Antioquia y del país a denunciar cualquier caso de extorsión o secuestro a través de la línea gratuita nacional 147 del Gaula, pues la denuncia oportuna es clave para evitar que los delincuentes sigan obteniendo recursos de ciudadanos y comerciantes.

Con este resultado, la Fuerza Pública reafirmó su compromiso de proteger la vida y la libertad de los habitantes del Oriente antioqueño, una subregión en la que se han intensificado los operativos contra las estructuras dedicadas a la extorsión de ganaderos, comerciantes y transportadores. El caso de Sonsón se suma a varios golpes recientes contra organizaciones al margen de la ley que operan en distintos municipios de Antioquia, en los que el trabajo conjunto entre el Gaula, los cuadrantes de Policía y la Fiscalía ha permitido la captura de presuntos extorsionistas y la liberación de ciudadanos retenidos.

Lea también: ¡Cayó! Capturan a cabecilla del Clan del Golfo que extorsionaba a ganaderos y mineros en Dabeiba

También te puede interesar: ¡Cayeron! Capturaron a alias “Ratón” y “Costeño”, señalados de asesinar al patrullero Santa en Medellín