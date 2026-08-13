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    Fin a 11 meses de pesadilla: Ejército rescata a hombre secuestrado por disidencias en Mapiripán

    Tras casi un año de cautiverio a manos de la Estructura 39 de alias ‘Iván Mordisco’, José Luis Martínez Jaimes recuperó su libertad

    Publicado por: SoloDuque

    secuestrado mapiripan
    Fin a 11 meses de pesadilla: Ejército rescata a hombre secuestrado por disidencias en Mapiripán

    Resumen: Tras casi un año de cautiverio a manos de la Estructura 39 de alias ‘Iván Mordisco’, José Luis Martínez Jaimes recuperó su libertad en medio de una contundente ofensiva militar en el departamento del Meta.

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    Minuto30.com .- El suplicio terminó para José Luis Martínez Jaimes. Luego de permanecer 11 meses privado de su libertad, encadenado a la zozobra de la selva y bajo el yugo de los grupos armados ilegales, este ciudadano fue rescatado con vida por tropas del Ejército Nacional en un operativo de alta precisión.

    El rescate se dio en el marco de una fuerte ofensiva militar desplegada en la zona rural de Mapiripán, Meta, dirigida específicamente contra la Estructura 39 de las disidencias de las FARC, facción terrorista subordinada al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

    Protección a la niñez y desarticulación criminal

    La liberación de Martínez Jaimes no fue el único logro en materia de derechos humanos durante la incursión de las Fuerzas Militares. El reporte oficial entregado por el Gobierno Nacional confirmó que durante los combates y el despliegue táctico, se logró recuperar a una menor de edad que se encontraba en poder de esta estructura criminal, restableciendo sus derechos de forma inmediata.

    Además de arrebatarle estas dos vidas a la subversión, las tropas lograron:

    • La captura en flagrancia de tres presuntos integrantes de la Estructura 39.

    • La incautación de un poderoso arsenal de guerra que incluía fusiles, proveedores, munición y material logístico, debilitando la capacidad armada del grupo en la región del Guaviare y el sur del Meta.

    El ultimátum del Presidente: «El orden no se negocia»

    El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, celebró la liberación de Martínez Jaimes y el éxito de la misión, aprovechando el resultado operativo para reiterar el giro radical de su gobierno en materia de seguridad y negociaciones de paz.

    En un pronunciamiento oficial a través de sus redes, el mandatario reconoció el valor de los soldados y lanzó una severa advertencia a las estructuras ilegales que persisten en el secuestro y el terrorismo:

    «El orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen. A nuestros soldados, mi reconocimiento por su coraje y precisión. Y a los criminales, un mensaje claro: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República».

    Este rescate se convierte en uno de los primeros grandes triunfos tácticos del nuevo gobierno frente al flagelo del secuestro, devolviendo a un ciudadano a su familia tras casi un año de incertidumbre y dolor.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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