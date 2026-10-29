Moto acuática: salió a vacacionar con amigos y no volvió, paisa de 18 años murió en Cartagena

Resumen: Yeferson, un joven paisa de 18 años, murió tras un accidente en moto acuática en la zona insular de Cartagena. Las autoridades investigan una posible colisión entre dos motos acuáticas; otros tres jóvenes resultaron heridos.

Unas vacaciones entre amigos terminaron en la peor de las tragedias para una familia de Medellín. Yeferson, un joven paisa de 18 años, murió tras sufrir graves lesiones en un accidente en moto acuática en aguas de la zona insular de Cartagena.

Los hechos ocurrieron hacia la 1:30 de la tarde del martes 27 de octubre, en inmediaciones de la isla de Barú, en el sector de Cholón. El joven había viajado desde Medellín junto a un grupo de amigos para disfrutar de unos días de descanso en la costa Caribe.

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¿Cómo ocurrió el accidente en la moto acuática?

De acuerdo con las versiones preliminares, el joven se movilizaba en una moto acuática cuando se produjo el siniestro. La hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible colisión entre dos motos acuáticas en las que se desplazaban los jóvenes, aunque las circunstancias exactas del accidente todavía no han sido confirmadas oficialmente.

Allegados a la víctima contaron que los jóvenes alquilaron las motos y que, tras la colisión, el que recibió el mayor impacto fue Yeferson. El fuerte choque dejó además otros tres jóvenes heridos, que fueron auxiliados por lugareños y lancheros y atendidos inicialmente en el puesto de salud de Barú.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven fue remitido de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad en Cartagena, donde falleció en la madrugada del miércoles 28 de octubre. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, en el sector de Zaragocilla.

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¿Quién era Yeferson?

El joven tenía 18 años y vivía con su familia en el barrio Manrique, en el nororiente de Medellín. Era el menor de dos hermanos, estudiaba una carrera universitaria, trabajaba en un almacén de cadena y además se desempeñaba como DJ.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, adelanta las verificaciones para esclarecer los hechos, incluido si las embarcaciones involucradas contaban con los permisos de operación, chalecos salvavidas y medidas de seguridad reglamentarias.

Cabe recordar que para operar una moto acuática en estas zonas la normativa marítima exige navegar a más de media milla náutica (900 metros) de la franja de bañistas, conservar 50 metros de distancia de otras naves, acercarse a las playas a máximo 3 nudos y contar con chalecos certificados y el código QR de registro. En el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo estos deportes náuticos están prohibidos.