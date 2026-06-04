Resumen: Una explosión en una barcaza que era reparada en Pasacaballos, Cartagena, dejó varios trabajadores heridos. Bomberos y organismos de socorro atendieron la emergencia.

Explosión en barcaza de Pasacaballos deja varios heridos y moviliza a bomberos en Cartagena

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este jueves 4 de junio en el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena, luego de que una explosión en barcaza generara un incendio y dejara varios trabajadores heridos mientras realizaban labores de reparación.

De acuerdo con la información preliminar, la emergencia ocurrió en una embarcación plana utilizada para el transporte de mercancías que se encontraba en un muelle sobre el Canal del Dique.

En el momento del incidente, varios operarios adelantaban trabajos de mantenimiento cuando se produjo la detonación.

La explosión en barcaza fue escuchada en distintos sectores de Pasacaballos, lo que alertó a la comunidad y generó preocupación entre los habitantes de la zona.

Tras el hecho, comenzaron los llamados de auxilio y se activaron los protocolos de atención para atender a los lesionados.

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Aunque hasta el momento las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número exacto de afectados ni sobre la gravedad de sus lesiones, se confirmó que varias personas resultaron heridas y fueron evacuadas para recibir atención médica.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena acudieron rápidamente al lugar para controlar la emergencia.

Según el reporte inicial, tres máquinas fueron desplazadas hasta el muelle donde ocurrió el incidente, mientras se solicitó apoyo de ambulancias para la atención y traslado de las víctimas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas de la explosión en barcaza y establecer si las labores de reparación que se realizaban en la embarcación estarían relacionadas con la emergencia.

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