Foto: Redes Sociales.

Resumen: El gobernador Andrés Julián Rendón anunció que formalizará ante Estados Unidos su petición para que alias Primo Gay sea solicitado en extradición. Mencionó el ataque al Black Hawk de Amalfi, que dejó 13 policías muertos, y el asesinato del periodista Mateo Pérez. El anuncio no es una aprobación de extradición. El capturado ya tiene medida de aseguramiento por un proceso en Colombia.

Rendón anuncia petición formal a Estados Unidos para que alias Primo Gay sea solicitado en extradición

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este martes 17 de noviembre que presentará una petición formal al Gobierno de Estados Unidos para que alias «Primo Gay» sea solicitado en extradición. El mandatario indicó que enviará información sobre los hechos que le atribuyen al capturado, entre ellos el ataque contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi y el asesinato del periodista Mateo Pérez.

El pronunciamiento retoma el pedido público que Rendón había hecho después de la captura, conocida el sábado 14 de noviembre en el norte de Antioquia. Esta vez, el gobernador aseguró que llevará la solicitud ante las autoridades estadounidenses y que entregará los antecedentes con los que busca respaldarla.

El anuncio no significa que la extradición haya sido aprobada ni que Estados Unidos ya haya requerido al detenido. Lo comunicado por el mandatario departamental es su decisión de promover esa posibilidad, mientras en Colombia avanzan las actuaciones judiciales contra el señalado cabecilla.

Los hechos que Rendón mencionó para sustentar su petición

Uno de los argumentos expuestos por el gobernador es el ataque contra el helicóptero Black Hawk en el que murieron 13 policías en Amalfi. Rendón señaló que la aeronave era propiedad de Estados Unidos y vinculó ese hecho con su intención de acudir al Gobierno de ese país.

El atentado ocurrió el 21 de agosto de 2025 en zona rural de ese municipio del Nordeste antioqueño. Las autoridades han señalado a alias Primo Gay como uno de los presuntos responsables. La atribución de participación en ese ataque hace parte de los señalamientos conocidos sobre el detenido y no de una condena anunciada en este nuevo pronunciamiento.

El gobernador también lo relacionó con el asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista que realizaba labores informativas en Briceño. Ambos casos fueron mencionados por Rendón al explicar por qué considera que el capturado debe responder ante la justicia estadounidense.

Lea también: Gobernador de Antioquia pide la extradición de alias Primo Gay tras su captura en Briceño.

El capturado ya enfrenta un proceso penal en Colombia

El nuevo anuncio se conoce después de las audiencias preliminares contra el señalado integrante de estructuras armadas ilegales. Como informó Minuto30 el 16 de noviembre, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por un expediente en el que la Fiscalía le atribuye, entre otras conductas, el secuestro de dos campesinos.

De acuerdo con esa investigación, las víctimas habrían permanecido retenidas durante 15 días en una vivienda rural de Briceño, entre octubre y noviembre de 2022. El ente acusador también le formuló cargos por concierto para delinquir agravado y conductas relacionadas con armas, municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Ese proceso es distinto de los hechos que el gobernador mencionó para impulsar una eventual extradición. La medida de aseguramiento tampoco equivale a una sentencia condenatoria: corresponde a una decisión adoptada durante el desarrollo del proceso penal.

También te puede interesar: Primo Gay fue enviado a la cárcel por secuestro de dos campesinos retenidos durante 15 días.

La protección de las comunidades sigue siendo una preocupación

Tras la captura, la Defensoría del Pueblo reconoció la importancia del resultado, pero advirtió que persisten riesgos para los habitantes de Briceño. La entidad pidió mantener y fortalecer las medidas de protección ante posibles retaliaciones, nuevas confrontaciones y desplazamientos forzados.

El organismo había alertado sobre amenazas, confinamientos, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad en medio de las disputas entre grupos armados. Por eso, la detención de un señalado cabecilla no supone que se hayan superado las condiciones de riesgo para las familias campesinas y los líderes comunitarios.

Por ahora, Rendón anunció que enviará a Estados Unidos la información con la que pretende sustentar su pedido. Una eventual extradición dependerá de las decisiones de las autoridades competentes, no del solo pronunciamiento del gobernador.