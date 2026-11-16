Foto: Andrés Julián Rendón

Resumen: Un juez envió a la cárcel a alias Primo Gay y a otro capturado tras las audiencias preliminares. La Fiscalía le atribuye al señalado cabecilla el secuestro de dos campesinos que habrían permanecido atados y amenazados durante 15 días en Briceño, en 2022. También le formuló cargos por concierto para delinquir y delitos relacionados con armas y uniformes. Se anunciaron nuevas actuaciones judiciales.

Primo Gay fue enviado a la cárcel por secuestro de dos campesinos retenidos durante 15 días

El secuestro de dos campesinos que habrían permanecido amarrados durante 15 días en una vivienda rural de Briceño hace parte del proceso por el que alias Primo Gay fue enviado a la cárcel. La Fiscalía le atribuye haber ordenado y participado en la retención, ocurrida entre octubre y noviembre de 2022.

El señalado cabecilla, identificado como Neyder Uñates y conocido también con el alias de Santiago, compareció ante un juez de control de garantías después de su captura en el norte de Antioquia. La decisión de imponerle una medida de aseguramiento se conoció tras las audiencias preliminares, en las que también fue judicializado Herny Herrón, detenido durante el mismo operativo.

El expediente por el secuestro de dos campesinos

Según la investigación expuesta por la Fiscalía, las víctimas fueron retenidas en una casa de la zona rural de Briceño. Allí habrían permanecido atadas de pies y manos, vigiladas por hombres armados y bajo amenazas de muerte, sin posibilidad de salir del lugar por su propia voluntad.

La fiscal del caso señaló que la retención habría sido una represalia por una supuesta colaboración de los dos campesinos con una organización rival. La permanencia en cautiverio se prolongó durante 15 días, de acuerdo con los elementos del expediente conocidos durante la imputación.

El encierro terminó cuando las víctimas lograron soltarse y escapar. Después denunciaron lo sucedido ante las autoridades. Estos hechos son parte de los señalamientos que sustentan el cargo de secuestro simple contra alias Primo Gay.

Los detalles de ese episodio fueron recogidos por Teleantioquia en su reporte sobre la diligencia judicial. El caso de los campesinos corresponde a hechos de 2022 y es distinto de las otras investigaciones en las que las autoridades han mencionado al capturado durante los últimos días.

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Los cargos atribuidos a alias Primo Gay

La Fiscalía les imputó a los dos detenidos el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, a partir de los elementos encontrados durante la captura. En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas calibre nueve milímetros, proveedores y munición.

A Uñates también le atribuyeron concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta para ambos procesados. La actuación conocida corresponde a esta etapa del proceso penal y se suma a las investigaciones que la Fiscalía mantiene sobre la actividad del señalado cabecilla en Antioquia.

Una investigación por su papel en estructuras armadas

El ente acusador sostiene que, entre 2021 y 2025, alias Primo Gay habría mantenido un acuerdo con integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc para desarrollar actividades de extorsión, homicidio y secuestro. Entre las zonas mencionadas figuran Cáceres y Campamento.

Según esa investigación, habría ejercido funciones de mando sobre una comisión armada, impartido instrucciones y asignado labores de vigilancia para obtener información sobre la presencia de la Fuerza Pública y de otros grupos ilegales.

Las autoridades también le atribuyen el cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, la comercialización de pasta base de coca y la planeación de ataques contra uniformados. Su presunta influencia se extendía por municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, entre ellos Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura.

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La captura se produjo mediante una acción articulada del CTI, el Ejército y la Policía en una vía del norte del departamento. Según lo expuesto por la fiscal, durante la intervención se presentaron disparos desde una motocicleta que avanzaba delante de aquella en la que se movilizaba el señalado cabecilla.

La Fiscalía anunció que alias Primo Gay deberá comparecer nuevamente ante un juez por otras conductas que se le atribuyen, entre ellas homicidios y graves violaciones a los derechos humanos. Esas actuaciones pendientes son diferentes de los cargos formulados en la audiencia que dio lugar a su envío a prisión.