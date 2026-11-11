El Inpec incautó 25 armas artesanales y 7 celulares en operativo en la cárcel de Pasto

Captura de video

Resumen: El Inpec reportó un operativo nocturno de registro y control en la cárcel de Pasto (Nariño), con apoyo de la Fuerza Pública y por instrucción del presidente De la Espriella. Fueron incautadas 25 armas artesanales, 7 celulares, estupefacientes y otros elementos prohibidos.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportó la noche de este martes 11 de noviembre un operativo de registro y control en el establecimiento de reclusión de Pasto (Nariño), desarrollado con el apoyo de la Fuerza Pública y, según la entidad, por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella.

A través de su cuenta oficial de X, el Inpec informó que el procedimiento dejó como resultado la incautación de 25 armas artesanales, siete teléfonos celulares y sustancias estupefacientes, además de otros elementos prohibidos al interior del centro carcelario.

«Por instrucción del presidente, continuamos fortaleciendo las acciones de seguridad y control en las cárceles del país. En Pasto, se desarrolló un operativo de registro y control, con el apoyo de la Fuerza Pública. ¡Firmeza institucional en cada ERON!», señaló la entidad en el mensaje con el que difundió un video del procedimiento.

Así se desarrolló el operativo

En la grabación, de poco más de medio minuto, se observa el ingreso nocturno de los uniformados al establecimiento penitenciario, la requisa de internos en las zonas comunes y la revisión detallada de las celdas, una por una, en los pasillos del pabellón.

Al final del video, las autoridades exhiben sobre una mesa el material incautado durante la jornada: cuchillos y armas cortopunzantes de fabricación artesanal, tijeras, teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores, cables USB y audífonos, entre otros objetos que están prohibidos dentro de los centros de reclusión.

Por el momento, el Inpec no precisó si durante el operativo se presentaron capturas ni entregó un balance detallado por pabellones. Tampoco informó cuánto tiempo duró la intervención ni cuántos funcionarios participaron en ella.

La ofensiva del Gobierno en las cárceles

La intervención en Pasto hace parte de la ofensiva que el Gobierno nacional adelanta para recuperar el control de las cárceles del país y cortar las comunicaciones ilegales desde los penales. A comienzos de este mes, un megaoperativo en 19 pabellones de la cárcel La Picota de Bogotá dejó 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, seis antenas de internet satelital y 356 armas cortopunzantes incautados.

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El 20 de octubre pasado, además, las autoridades informaron el traslado de 91 personas privadas de la libertad hacia otros establecimientos del país: 41 desde Montería, 46 desde Sincelejo, dos desde Cartagena y dos desde Barranquilla. Días después se conoció el movimiento de 33 internos desde San Andrés hacia Bogotá.

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Bloqueo de líneas en los penales

Este mismo martes, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) entregó un balance sobre el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para realizar comunicaciones no autorizadas desde las cárceles. Según las cifras presentadas por la ministra TIC, Alexandra Falla, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, entre septiembre y octubre los tres principales operadores pasaron de 593 a 974 líneas bloqueadas, un aumento del 64,25 %.

En el caso de Tigo, las restricciones crecieron 97,08 %, al pasar de 240 a 473 líneas; Wom subió de 50 a 93 y Claro de 303 a 408. En el bloqueo de equipos por IMEI, el código único que identifica cada dispositivo, las tres compañías pasaron de 538 a 738 celulares restringidos, un incremento del 37,17 %.

De acuerdo con esa cartera, las medidas buscan impedir que desde los centros de reclusión se coordinen extorsiones, amenazas y otras actividades delictivas. Para eso también se pidió a los operadores ajustar técnicamente sus redes y reducir la potencia de la señal al interior de los establecimientos penitenciarios, y se anunció un nuevo protocolo con la Agencia Nacional del Espectro (ANE) para agilizar las verificaciones técnicas.

Los ERON, la sigla con la que el Inpec identificó el escenario del operativo en Pasto, son los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional, cárceles administradas directamente por el Instituto, a diferencia de las que están a cargo de los entes territoriales.

La entidad penitenciaria aseguró que continuará con este tipo de intervenciones en otros establecimientos del país, como parte de las acciones de seguridad y control ordenadas por el Gobierno nacional.