Brutal golpiza a un perrito: llora pidiendo auxilio y quedó en video

Resumen: Un video que circula en redes muestra a un hombre golpeando brutalmente a un perrito en la vereda Play Rica, de El Castillo, Meta. La comunidad pide que la Fiscalía y la Policía identifiquen al presunto responsable y protejan al animal.

Un video que circula en redes sociales dejó en evidencia un caso de maltrato animal que causa indignación: un hombre fue grabado mientras golpeaba brutalmente a un perrito, en hechos que, según la denuncia que acompaña la grabación, ocurrieron en la vereda Play Rica, jurisdicción del municipio de El Castillo, en el departamento del Meta. Quienes difundieron el material pidieron que llegue a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

En las imágenes, de unos 40 segundos, se observa a un hombre con gorra y camiseta azul agacharse sobre el perro, un animal blanco con manchas negras, y propinarle varios golpes junto a la pared de una vivienda rural, rodeada de árboles de cacao. Según se escucha en la grabación, el animal llora de dolor; hacia el final se ve al perro en el suelo junto al muro, mientras el hombre se aleja y después regresa hacia la vivienda. La persona que grabó lo hizo desde la distancia, al parecer para no ser descubierta.



Captura de video

La difusión del video generó rechazo entre quienes lo han visto, con llamados a identificar al presunto responsable para que el caso no quede en la impunidad. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud del animal ni sobre la identidad del hombre que aparece en la grabación.

En Colombia el maltrato animal tiene consecuencias penales y policivas. Con la Ley 2455 de 2025, conocida como «Ley Ángel», que fortaleció el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y el Código Penal, causarle la muerte a un animal se castiga con prisión de 32 a 56 meses y multas de 30 a 60 salarios mínimos legales mensuales, mientras que causarle lesiones que menoscaben gravemente su salud o su integridad física se castiga con prisión de 20 a 42 meses y multas de 15 a 30 salarios mínimos, además de la prohibición de volver a tener animales. Cuando el maltrato no causa ese nivel de daño, el caso se tramita como proceso verbal de maltrato animal ante los inspectores de policía, que pueden imponer multas y ordenar la aprehensión preventiva del animal sin orden previa; la ley obliga a atender las quejas en las 24 horas siguientes.

Las autoridades recuerdan que los casos de maltrato animal se pueden reportar a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional o directamente ante la Fiscalía. La comunidad de El Castillo y quienes han difundido el video esperan que las autoridades lleguen hasta la vereda Play Rica, verifiquen el estado del perrito y actúen contra el presunto agresor.

Video publicado por @PasoVillavo

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