Captura de video: Boca Juniors

Resumen: Boca Juniors publicó un video promocional sobre su viaje de La Boca a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. La Conmebol confirmó el partido para el sábado21 de noviembre a las5:30 de la tarde de Colombia en el Metropolitano.

¡Que se prepare Colombia! Boca anuncia su desembarco en Barranquilla para la final de la Sudamericana

Boca Juniors calentó este lunes 16 de noviembre el ambiente de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. El club argentino publicó un video promocional con un mensaje dirigido a Colombia: «Desde La Boca hasta Barranquilla. ¡Que se prepare Colombia! Llega el movimiento popular más grande del mundo».

La publicación pone el foco en el viaje de la pasión xeneize hacia la capital del Atlántico, donde el equipo enfrentará a Atlético Mineiro por el título continental. Según la programación difundida por la Conmebol, el partido se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Captura de video: Boca Juniors

De La Boca a Barranquilla: el mensaje para la hinchada

El video enlaza imágenes de La Boca con paisajes y escenas de Barranquilla. Las fachadas, los colores y los espacios junto al agua acompañan las frases «El movimiento popular más grande del mundo…» y «Se va para Barranquilla». Es una pieza de expectativa para una semana que terminará con la disputa del trofeo.

El anuncio del club está centrado en su identidad y en el acompañamiento de los hinchas. No presenta una alineación ni informa que la delegación ya haya aterrizado en Colombia. El mensaje anticipa la cita deportiva y la movilización de su afición hacia la ciudad que recibirá la definición.

Cuándo y dónde se jugará la final

La Conmebol confirmó que Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán la Sudamericana 2026 en un partido único en el Metropolitano de Barranquilla. La hora de inicio será las 17:30 en Colombia y las 19:30 en Argentina y Brasil, de acuerdo con la información oficial del torneo.

La Asociación del Fútbol Argentino también divulgó la programación del encuentro. Para los aficionados colombianos, la referencia es la hora local de Barranquilla: cinco y media de la tarde del sábado. Ese horario corresponde al partido, no a una actividad previa de la hinchada ni a la llegada del plantel.

Según el repaso oficial de la competición, esta será la primera final a partido único de la Sudamericana que reciba Barranquilla. El Metropolitano ya tuvo una definición del torneo en 2018, cuando albergó la ida entre Junior y Athletico Paranaense, antes de que la competición adoptara el formato actual.

El camino de Boca y el objetivo de un tercer título

El equipo argentino llega a la definición tras superar a O’Higgins, Deportivo Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama en las series de eliminación, de acuerdo con la reseña de la Conmebol. Su entrenador es Rodolfo Arruabarrena, quien cumple su segundo ciclo al frente del club.

Boca ganó la Copa Sudamericana en 2004 y 2005. Por eso, el partido en Colombia le ofrece la posibilidad de sumar su tercera consagración en el certamen. Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, buscará su primer título en esta competición.

Además del trofeo, la Conmebol señala que estará en juego un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y una plaza para disputar la Recopa 2027. La final concentra así tanto el cierre de la campaña continental como premios deportivos para la próxima temporada.

Qué pasará si hay empate

La organización indicó que, si los 90 minutos terminan igualados, habrá un alargue de 30 minutos. Si persiste el empate, el campeón se definirá por penales. Boca y Mineiro ya superaron una tanda durante esta edición, frente a O’Higgins y Santos, respectivamente.

Mientras llega el sábado, el video de Boca le da un tono de hinchada a la previa. La frase «¡Que se prepare Colombia!» acompaña la cuenta regresiva hacia una final que reunirá al club argentino y al brasileño en Barranquilla.

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El video de Boca rumbo a Barranquilla