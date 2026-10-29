Resumen: La CONMEBOL alertó que varias agencias de turismo ofrecen paquetes de viaje y entradas no autorizadas para las finales de la Sudamericana (21 de noviembre en Barranquilla) y la Libertadores (28 de noviembre en Montevideo). La venta oficial solo se hace por sudamericana.eleventickets.com y libertadores.eleventickets.com, y Absolut Sport es la única empresa autorizada para vender paquetes con hospitalidad. La Confederación advierte que no reconocerá entradas compradas por fuera de esos canales y la FCF se sumó al llamado.

CONMEBOL alerta por venta no autorizada de entradas para las finales de la Libertadores y la Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) encendió las alarmas este jueves: varias agencias de turismo están ofreciendo paquetes de viaje y entradas sin autorización para las finales de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y la CONMEBOL Libertadores 2026, que se disputarán en Barranquilla, Colombia, y Montevideo, Uruguay, respectivamente.

En un comunicado oficial, el ente rector del fútbol sudamericano aseguró que desconoce el origen y la autenticidad de las entradas incluidas en esas ofertas, por lo que advierte al público en general que no se responsabiliza por la validez de tiquetes adquiridos por fuera de los canales oficiales.

La advertencia llega en plena venta de boletería para las dos definiciones más esperadas del año en el continente: la Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y la Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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¿Cuáles son los canales oficiales?

Según la CONMEBOL, la venta oficial de entradas para las dos finales se realiza exclusivamente a través de dos plataformas: sudamericana.eleventickets.com, para la final de Barranquilla, y libertadores.eleventickets.com, para la de Montevideo.

Además, la Confederación señaló que Absolut Sport es la única empresa autorizada para promocionar y vender paquetes que incluyan entradas y servicios de hospitalidad para ambas finales.

«CONMEBOL adoptará las medidas que correspondan para salvaguardar los derechos de los aficionados y garantizar un proceso de venta transparente y seguro», señala el comunicado, que cierra con una advertencia tajante: no reconocerá entradas adquiridas fuera de las plataformas oficiales autorizadas.

Al llamado se sumó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que pidió a los hinchas denunciar estas prácticas y comprar únicamente a través de los canales certificados para evitar estafas, especialmente de cara a la final de Barranquilla.

Así va la venta oficial para la final de Barranquilla

Para la Sudamericana, la venta arrancó el miércoles 28 de octubre al mediodía con una primera etapa exclusiva de Categoría 2 para público local: personas de nacionalidad colombiana residentes en el país, con un máximo de cuatro entradas por comprador, que podrán ser nominadas y transferidas por única vez a personas con documento de identidad colombiano.

La venta para el público general (Categorías 1 y 2) comienza este viernes 30 de octubre a las 12:00 del día. Los precios oficiales son: Categoría 1: 250 dólares (unos $783.327 pesos); Categoría 2: 180 dólares (unos $563.995 pesos); y Categoría 3, exclusiva para hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro: 90 dólares (unos $281.998 pesos), cuya fecha de venta se anunciará próximamente. Los valores en pesos son referenciales y están sujetos al tipo de cambio vigente.

Y para la final de Montevideo

Para la Libertadores, desde este jueves 29 de octubre a las 2:00 p. m. (hora local de Uruguay) rige una preventa exclusiva para titulares de tarjetas Mastercard emitidas en Uruguay, que incluye entradas de las Categorías 1 y 2 y paquetes de hospitalidad. La venta para el público general arranca el lunes 2 de noviembre a las 2:00 p. m.

Allá los precios son: Categoría 1: 340 dólares; Categoría 2: 250 dólares; Categoría 3, destinada a los hinchas de Palmeiras y Estudiantes: 95 dólares; y los paquetes de hospitalidad, por 450 dólares. En ambas finales cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas por etapa.

La CONMEBOL invita a los hinchas interesados a hacer el pre-registro en la plataforma oficial de cada final para agilizar la compra una vez se habilite la etapa correspondiente, y recuerda que comprar por los canales autorizados es la única forma de garantizar que la entrada sea válida para el día del partido.

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Comunicado oficial de la CONMEBOL

Fotos: Redes Sociales