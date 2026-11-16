A los 46 años, Ronaldinho volvió a jugar un partido oficial: un tiempo en cancha y victoria del Ravenna

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Resumen: Ronaldinho, de 46 años, volvió a jugar un partido oficial después de 11 años: fue titular con el Ravenna de la Serie C de Italia y disputó el primer tiempo del triunfo 2-0 sobre Forlì, con participación en la jugada del primer gol. El brasileño, inversionista del club desde agosto, recibió el homenaje de los hinchas y de sus excompañeros Dida y Serginho.

El fútbol volvió a sonreír con él. Ronaldinho Gaúcho, de 46 años, regresó este domingo a un partido oficial después de 11 años, como él mismo lo contó en su cuenta de Instagram, donde compartió su felicidad tras debutar con el Ravenna, equipo de la Serie C de Italia en el que es inversionista desde agosto.

Fue el derbi de la región de Emilia-Romaña ante el Forlì, por la fecha 14 del grupo B de la tercera división italiana, y el escenario no pudo ser mejor: el estadio Bruno Benelli de Ravena lució lleno, con cerca de 7.000 espectadores que llegaron más de una hora y media antes del pitazo inicial para no perderse ni siquiera el calentamiento del astro brasileño. Para la ocasión, el club instaló una tribuna temporal bautizada R10, por su apodo y su número de siempre, y el partido fue transmitido en varios países del mundo.

Ronaldinho fue titular y jugó todo el primer tiempo: 46 minutos, el mismo número de sus años. Y mostró que el toque sigue intacto. Apenas a los 7 minutos ya había cobrado su primer tiro de esquina y a los 19 estuvo a punto de estrenarse con una asistencia: su centro preciso fue cabeceado por Giulio Donati, pero el arquero Martelli evitó la caída del Forlì con una gran atajada.

A los 36 minutos llegó el 1-0, y allí apareció la huella del brasileño: protegió el balón ante la marca de un defensor y habilitó a Lonardi, quien sirvió a Donati para un remate espectacular desde fuera del área. El dato que enamora a los románticos del fútbol: Donati debutó en la Serie A en 2010, en un Milan-Lecce, precisamente con la misión de marcar a Ronaldinho. Dieciséis años después, celebraron un gol como compañeros, con un abrazo de niños felices.

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Antes de salir, el ’10’ dejó otra postal: cerca del minuto 40 bajó un balón imposible con un ‘stop’ de los suyos, que desató el rugido del Benelli. El rival De Risio lo derribó para frenarlo y, en el gesto más lindo de la tarde, se acercó a pedirle disculpas y terminó abrazándolo.

En el entretiempo el astro dejó la cancha, reemplazado por Matteo Maggio, y vivió un homenaje inolvidable: Dida y Serginho, sus excompañeros del Milan y de la selección de Brasil, entraron al campo a abrazarlo en el círculo central, en una especie de reunión del viejo Milan. Luego dio una vuelta de honor por el borde de la cancha, saludó a la curva y se inclinó ante los hinchas en señal de agradecimiento, esta vez con los ojos aguados. En el segundo tiempo, Simone Rabbi, el goleador del equipo, marcó el 2-0 definitivo.

Ronaldinho no disputaba un partido oficial desde 2015, cuando vistió la camiseta del Fluminense. Su carrera lo llevó por el Grêmio, el París Saint-Germain, el Barcelona (donde conquistó el Balón de Oro 2005), el Milan y el Atlético Mineiro, además de coronarse campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002. Según medios europeos, el de este domingo fue el compromiso número 700 de su vida futbolística.

Su vínculo con el Ravenna nació en agosto pasado, cuando se convirtió en inversionista del club, en un anuncio hecho en Miami que le dio la vuelta al mundo. Solo entrenó una vez con sus nuevos compañeros, el sábado, antes de saltar a la cancha. El técnico Andrea Mandorlini lo puso de arranque con un plan de unos 30 minutos, pero el brasileño se quedó hasta el descanso. «El primer tiempo se me pasó muy rápido», contó después a Sky Sport, y el presidente del club, de la familia Cipriani, no cerró la puerta a una nueva aparición suya.

En Instagram, donde su publicación superó los dos millones de ‘me gusta’ en pocas horas, Ronaldinho escribió: «Descansé unos años, pero ahora es hora de volver, jajaja. Bromas aparte, fue muy bonito vivir este día maravilloso, con mis compañeros y el estadio lleno. Sin duda, un momento especial en mi vida. Ustedes saben cómo me gusta desafiarme a hacer cosas diferentes, que nadie o que pocos han hecho». También agradeció a los dueños del club y a los hinchas: «Gracias a todos los aficionados por esta noche inolvidable, a los que vinieron de lejos para verme y disfrutar de un bello partido, con mucho empeño en busca del ascenso. Nos vemos pronto, familia».

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El triunfo deja al Ravenna segundo del grupo B con 32 puntos, a seis del líder Spezia, y mantiene vivo el sueño de un ascenso que la ciudad no celebra desde hace casi 20 años.