¡Ya hay final! Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputarán la Copa Sudamericana en Barranquilla

Barranquilla moderniza el Estadio Metropolitano y su complejo deportivo para recibir la final de la Copa Sudamericana en el 2026. Foto: Tomada de X @AlejandroChar

Resumen: Boca Juniors y Atlético Mineiro son los finalistas de la Copa Sudamericana 2026. Se medirán el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a partido único. Boca eliminó a Vasco da Gama con global 3-2 y Atlético Mineiro a Montevideo City Torque, también 3-2.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus dos finalistas. Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, definirán al campeón del torneo en Barranquilla, en una final que será por primera vez en Colombia bajo el formato de partido único. La Conmebol confirmó el cruce en la noche de este miércoles 21 de octubre, luego de cerrarse las semifinales.

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, casa habitual de la Selección Colombia y del Junior. El horario de inicio aún no ha sido confirmado de manera oficial. Como es un único partido, el campeón se conocerá esa misma jornada.

Boca aseguró su cupo el martes 20 de octubre con una remontada en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro. El equipo argentino había perdido 1-0 la ida frente a Vasco da Gama, en La Bombonera, con gol de Adson. En la vuelta se fue arriba con los goles de Lautaro Di Lollo, a los 4 minutos, y de Miguel Merentiel, a los 34, en una jugada en la que participó el colombiano Sebastián Villa. Vasco descontó con José Luis Rodríguez a los 66, pero a los 88 apareció Leandro Paredes para el 3-1 definitivo. La serie terminó 3-2 a favor de los argentinos.

Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, sacó el boleto el miércoles en Montevideo, aunque sufrió más de la cuenta. En la ida, en Belo Horizonte, había goleado 3-0 a Montevideo City Torque con goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas. En el estadio Centenario, el conjunto uruguayo ganó 2-0, con tantos de Kevin Silva, a los 89 minutos, y de Gary Kagelmacher, en el tiempo de reposición. El «Galo» jugó con diez desde el minuto 75, por la expulsión de Alan Franco, y aun así resistió para avanzar con un global de 3-2.

Para Boca, la final es la oportunidad de conseguir su tercera Copa Sudamericana, después de las que ganó en 2004 y 2005. El club xeneize también busca acabar con una sequía de títulos internacionales que se remonta a la Recopa Sudamericana de 2008.

Atlético Mineiro, por su parte, va por su primera Sudamericana. Fue campeón de la Copa Libertadores en 2013, pero viene de dos finales continentales perdidas: la Libertadores de 2024 frente a Botafogo y la Sudamericana de 2025 ante Lanús.

Los dos equipos ya se habían cruzado en 2021, en los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando Atlético Mineiro eliminó a Boca por penales en una serie marcada por la polémica y por incidentes al terminar el partido en Belo Horizonte.

La presencia de jugadores colombianos le da un atractivo adicional a la final. En Boca están el arquero Álvaro Montero, quien fue titular en la serie ante Vasco da Gama, y Sebastián Villa. En Atlético Mineiro aparece el mediocampista Kevin Castaño, que hizo parte del equipo que goleó en la ida de la semifinal.

Barranquilla había sido anunciada como sede de la final el pasado 19 de marzo, durante el sorteo del torneo realizado por la Conmebol. El Metropolitano fue sometido a obras de ampliación y modernización para recibir la definición, y será la primera vez que Colombia reciba una final única de la Copa Sudamericana.

En 2018, el mismo escenario recibió el partido de ida de la final entre Junior y Athletico Paranaense, que terminó 1-1 y que luego se definió en Brasil. Ocho años después, el Metropolitano volverá a ser protagonista, esta vez con un campeón que se coronará en suelo colombiano.

Con los finalistas definidos, quedan pendientes el horario del partido y el cuerpo arbitral, que la Conmebol deberá confirmar en las próximas semanas.

Lea también: ¡No llenan para ver al Junior… pero malo H! Barranquilla, será sede de la final de la Copa Sudamericana del 2026

También te puede interesar: Hazaña monumental: Santa Fe elimina a River Plate tras una dramática tanda de 22 penales y avanza en la Sudamericana