Foto: Atlético de Madrid

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Resumen: Falcao volvió a vestir la camiseta del Atlético de Madrid en la Noche de Leyendas del domingo 15 de noviembre en Puebla. Los rojiblancos derrotaron 3-1 a las leyendas del América en el estadio Cuauhtémoc. El club destacó al colombiano y agradeció a los aficionados mexicanos en sus publicaciones posteriores al partido.

¡El Tigre volvió de rojiblanco! Falcao se reencontró con las leyendas del Atlético en Puebla

Radamel Falcao volvió a vestir la camiseta del Atlético de Madrid en la Noche de Leyendas de Puebla. El club español destacó al delantero colombiano en sus publicaciones sobre el partido del domingo 15 de noviembre ante las leyendas del América, que terminó con victoria rojiblanca por 3-1 en el estadio Cuauhtémoc.

La participación del «Tigre» dejó una imagen especial para los seguidores colombianos: el dorsal nueve y su apellido otra vez sobre la rojiblanca. Este lunes, el Atlético acompañó una fotografía del atacante con una pregunta dirigida a la memoria de sus aficionados: «¿Qué sentiste al volver a ver a don Radamel Falcao García Zárate vestir la rojiblanca?».

Falcao, protagonista del reencuentro con la rojiblanca

El colombiano integró la convocatoria del equipo de leyendas dirigido por Milinko Pantic. En la previa oficial del encuentro, el Atlético lo presentó entre sus figuras junto a David Villa y recordó sus números con el club: 70 goles en 91 partidos durante dos temporadas, además de los títulos de Europa League, Supercopa de Europa y Copa del Rey.

Esos antecedentes explican el lugar que tuvo Falcao en el relato de una noche dedicada a reunir jugadores de distintas generaciones. La cita no fue un regreso al primer equipo ni un anuncio de contratación, sino un partido de leyendas ante históricos del América de México.

La fotografía compartida este lunes por el Atlético prolongó el recuerdo del encuentro y puso al samario en el centro de la conversación. El club también publicó mensajes de agradecimiento a Puebla y a México después de la jornada.

Atlético ganó 3-1 en el estadio Cuauhtémoc

El equipo rojiblanco confirmó la victoria al terminar el compromiso. La gráfica del resultado muestra el 1-3 a favor de las leyendas del Atlético de Madrid, una celebración que se sumó a las imágenes del grupo y a las publicaciones sobre el ambiente del estadio.

Raúl García y David Villa anotaron para el conjunto español en la primera parte. El Atlético los mencionó en su publicación del descanso, cuando el marcador ya favorecía a los visitantes. El América descontó por medio de Oribe Peralta, de acuerdo con las crónicas del encuentro.

La tercera anotación rojiblanca llegó en el inicio del segundo tiempo y fue un autogol de Aquivaldo Mosquera. Según el relato de El Financiero, David Villa buscaba a Falcao con un servicio raso cuando el balón encontró al defensor y terminó en la red. El gol no fue de Falcao, aunque el colombiano participó en el ataque de las leyendas.

El amistoso reunió también nombres como Diego Godín, Juanfran, Miranda y Maxi Rodríguez en el conjunto español. Del lado mexicano estuvieron figuras como Cuauhtémoc Blanco, Oribe Peralta y Miguel Layún, en una jornada orientada al reencuentro de los aficionados con futbolistas que marcaron la historia de ambos clubes.

Una noche que el club contó de principio a fin

Las publicaciones del Atlético recorrieron distintos momentos de la cita. Primero anunció que la pelota ya rodaba en el Cuauhtémoc y ofreció la transmisión por su canal de YouTube. Después informó sobre el descanso, compartió una imagen de hermandad con el América y celebró la victoria.

El recorrido continuó con los mensajes «Una noche para la historia» y «Equipazo», antes del agradecimiento a la ciudad anfitriona y de la publicación dedicada a Falcao este lunes. Los ocho trinos reúnen así la previa inmediata, el desarrollo y los recuerdos posteriores del mismo encuentro.

Para el público colombiano, el hilo conductor fue el reencuentro del «Tigre» con una camiseta ligada a algunos de sus mejores registros en Europa. En Puebla, esa historia tuvo un nuevo capítulo de exhibición junto a antiguos compañeros y otras figuras del fútbol internacional.

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Los ocho trinos de la Noche de Leyendas

¡Ya rueda la pelota en el Estadio Cuauhtémoc! ¡Sigue el partido en directo a través de nuestro canal de YouTube! ⏯️ https://t.co/yIYQ6LEKfn – Atlético de Madrid (@Atleti) 16 de noviembre de 2026

⏸️ ¡Nos vamos al descanso en Puebla! ⚽️ Raúl García

⚽️ David Villa pic.twitter.com/PpfSZQCx65 – Atlético de Madrid (@Atleti) 16 de noviembre de 2026

¡Victoria rojiblanca en la Noche de Leyendas! ❤️ pic.twitter.com/2ZtBQvtW1o – Atlético de Madrid (@Atleti) 16 de noviembre de 2026

Una noche para la historia. pic.twitter.com/DIxmypcjUb – Atlético de Madrid (@Atleti) 16 de noviembre de 2026