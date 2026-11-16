«Estoy en paz con mi decisión»: Romelu Lukaku anuncia su retiro de la selección de Bélgica

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Resumen: Romelu Lukaku anunció este lunes su retiro de la selección de Bélgica a los 33 años, tras 16 años, 135 partidos y 94 goles, cifras que lo consagran como el máximo goleador histórico de los Diablos Rojos. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el delantero aseguró estar «en paz» con su decisión y agradeció a compañeros, entrenadores y afición. Su despedida llega un día después del triunfo 4-1 sobre Italia, partido en el que no vio minutos. No cuelga los botines: seguirá su carrera a nivel de clubes con el Fenerbahçe de Turquía.

Romelu Lukaku puso fin este lunes a una de las carreras internacionales más prolíficas del fútbol europeo reciente. El delantero, de 33 años, anunció su retiro de la selección de Bélgica mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que aseguró estar «en paz» con su decisión después de 16 años defendiendo la camiseta de los Diablos Rojos.

«Durante estos 16 años lo di todo por la selección nacional… Pasé por todas las emociones posibles», escribió el atacante del Fenerbahçe, máximo goleador histórico de su país con 94 anotaciones en 135 partidos, según el registro de la Real Federación Belga de Fútbol.

En su despedida, Lukaku agradeció a los compañeros con los que compartió camerino y a los entrenadores que confiaron en él, y dedicó unas palabras a la hinchada: «A los aficionados de Bélgica, gracias por el apoyo que le dieron a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas. Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de parar aquí. Fue increíble, fue un placer. Estoy agradecido. Gracias».

Debutó a los 16 años y se convirtió en leyenda

Nacido en Amberes, Lukaku conoció la selección absoluta el 3 de marzo de 2010, contra Croacia, con apenas 16 años, cuando todavía jugaba en el Anderlecht. Sus primeros goles llegaron en noviembre de ese mismo año, con un doblete frente a Rusia en un amistoso ganado 2-0.

Tres años después, en Zagreb, marcó dos de los tantos más importantes de su carrera para devolver a Bélgica a un Mundial tras doce años de ausencia.

En Brasil 2014 vivió su primera Copa del Mundo y fue decisivo ante Estados Unidos en octavos de final. Su gran torneo fue Rusia 2018: cuatro goles en seis partidos, Bota de Bronce y la medalla de bronce, el mejor resultado de Bélgica en la historia de los Mundiales. Catar 2022, en cambio, le dejó un sabor amargo, con una eliminación en fase de grupos marcada por las lesiones.

En el Mundial de 2026 se reivindicó: anotó contra Nueva Zelanda, Senegal y Estados Unidos, y llevó a los Diablos Rojos hasta los cuartos de final, donde cayeron 2-1 ante España, a la postre campeona del torneo. Cierra su cuenta mundialista con ocho goles y dos asistencias en 18 partidos, una marca que ningún otro belga ha alcanzado.

Una despedida tras la fecha FIFA

El anuncio llegó un día después de que Bélgica goleara 4-1 a Italia en el estadio Rey Balduino, partido en el que Lukaku pasó los 90 minutos en el banquillo. En el compromiso anterior de la ventana, ante Turquía, se había quedado por fuera de la lista por lesión, así que su último ciclo con la selección terminó sin que disputara un solo minuto.

La Federación Belga le dedicó un comunicado de agradecimiento en el que resaltó sus «cifras excepcionales», su liderazgo y su vínculo con la afición. «Romelu ha significado muchísimo para los Diablos Rojos durante más de 16 años. Respetamos su decisión y le estamos especialmente agradecidos por todo lo que ha significado para nuestra selección», señaló Simon Mignolet, directivo de la federación. El seleccionador Mark van Bommel, por su parte, aseguró que «Romelu escribió historia en los Diablos Rojos, no solo con sus actuaciones y goles, sino por lo que significó para el grupo».

Seguirá jugando en Turquía

El retiro es únicamente del combinado nacional. Lukaku continuará su carrera a nivel de clubes con el Fenerbahçe, equipo al que llegó el pasado verano, mientras Van Bommel tendrá que rearmar el ataque belga sin su referente histórico de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Un dato para los aficionados a las cifras: la FIFA contabiliza oficialmente 91 goles en 131 apariciones, porque no reconoce como partidos internacionales A cuatro encuentros (incluido su propio debut ante Croacia y un amistoso ante Luxemburgo en 2014 en el que anotó un triplete), mientras la federación belga registra 94 tantos en 135 compromisos.

Con su adiós, Bélgica cierra una etapa dorada que también tuvo como protagonistas a Eden Hazard y Kevin De Bruyne, una generación que mantuvo al país entre los mejores del mundo durante más de una década.

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