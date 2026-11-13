Dos muertos, 15 heridos y 13 vehículos afectados deja el grave accidente de Robledo Córdoba

Resumen: Movilidad confirmó que un furgón sin frenos mató a una pareja en moto, chocó 13 carros y dejó 15 heridos leves en la calle 80 de Medellín.

Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín entregó el balance oficial tras el grave siniestro vial ocurrido hacia las 11:00 de la mañana de este viernes 13 de noviembre en la calle 80, entre carreras 65 y 68 (sector barrio Córdoba). El secretario de la cartera, general Pablo Ruiz, confirmó que el hecho dejó dos personas fallecidas, 15 lesionadas y cerca de 13 vehículos involucrados.

Un furgón sin frenos desató el choque múltiple

De acuerdo con el reporte entregado por el secretario, General Pablo Ruiz, desde el lugar de la emergencia, el accidente fue provocado por un camión tipo furgón que descendía por este corredor vial y que, de manera preliminar, habría sufrido una falla mecánica en su sistema de frenos.

En su recorrido descontrolado, el vehículo de carga arrolló a una motocicleta en la que se movilizaban un hombre y una mujer, quienes fallecieron de manera instantánea en el sitio debido a la violencia del impacto. Posteriormente, el camión colisionó contra cerca de 13 automotores que transitaban por la zona.

«En primera instancia, enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares de las dos personas fallecidas en este siniestro vial. Todo el equipo de la Secretaría de Movilidad está adelantando las investigaciones pertinentes para establecer las causas reales de este siniestro y las responsabilidades penales a que haya lugar», manifestó el general Pablo Ruiz.

Estado de salud de los 15 lesionados

Organismos de socorro, personal de salud de la Secretaría de Salud, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y agentes de tránsito acudieron de inmediato para atender la contingencia y valorar a los afectados.

Sobre la gravedad de los heridos, el secretario de Movilidad entregó un parte de tranquilidad:

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Total de afectados: 15 personas lesionadas.

Diagnóstico preliminar: Ninguno reviste gravedad; presentan laceraciones y contusiones leves en diferentes partes del cuerpo.

Atención: Todos están siendo valorados en el sitio por personal médico para definir cuáles requieren traslado a centros asistenciales.

Cierre vial en la calle 80

Mientras los peritos judiciales culminan la inspección técnica a los cadáveres y las grúas retiran los vehículos siniestrados, la Secretaría de Movilidad mantiene el cierre total de la calle 80, entre la glorieta de la carrera 72 y la carrera 65, en sentido occidente-oriente, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

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