Foto de referencia: manos de niños dibujando en una actividad de arte terapia. Foto: Save the Children Canada / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Resumen: La estrategia Jugar para Sanar de la Alcaldía de Medellín suma 9.157 terapias desde 2024 para acompañar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Han recibido atención 1.611 menores de edad y 36 con discapacidad cuentan con acompañamiento adaptado. Casa Vida 2, abierta las 24 horas, ha acogido a 166 adolescentes entre los 12 y los 17 años.

Jugar para Sanar: la estrategia que ya suma más de 9 mil terapias para menores víctimas en Medellín

La estrategia Jugar para Sanar de la Alcaldía de Medellín ya suma 9.157 terapias desde 2024 para acompañar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Con Jugar para Sanar, el juego se convierte en la herramienta para que los menores de edad empiecen a recuperarse emocionalmente.

¿Cómo funcionan las terapias de Jugar para Sanar?

El programa desarrolla procesos individuales de 10 terapias, pensados para fortalecer a cada menor de edad y darle herramientas con las que pueda afrontar lo vivido.

Además, la estrategia tiene un enfoque inclusivo: 36 menores de edad con discapacidad han recibido un acompañamiento adaptado a sus necesidades.

Según el balance de la Alcaldía, 1.611 menores de edad han recibido atención durante la actual administración mediante estos procesos terapéuticos.

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«Mediante el juego y la atención terapéutica acompañamos a las víctimas en su recuperación emocional, brindándoles herramientas para afrontar las situaciones vividas», dijo Diana Carmona, secretaria de Inclusión Social y Familia.

Los datos clave de Jugar para Sanar en Medellín

9.157 terapias especializadas realizadas desde 2024.

especializadas realizadas desde 2024. 1.611 menores de edad atendidos durante la actual administración.

atendidos durante la actual administración. 10 terapias en cada proceso individual.

en cada proceso individual. 36 menores de edad con discapacidad con acompañamiento adaptado.

con acompañamiento adaptado. 166 adolescentes acogidos en Casa Vida 2, entre los 12 y los 17 años.

Las cifras corresponden al balance que entregó la Alcaldía de Medellín sobre la estrategia, que usa el juego como puente para que los menores de edad puedan expresar y trabajar lo que han vivido, acompañados por profesionales.

Casa Vida 2: un espacio de protección abierto las 24 horas

A las terapias se suma Casa Vida 2, un espacio de protección que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Allí han sido acogidos 166 adolescentes entre los 12 y los 17 años, que reciben acompañamiento individual para fortalecer su autonomía, continuar con sus estudios y construir un proyecto de vida.

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Una madre de una niña con discapacidad auditiva, beneficiaria del programa, destacó los avances que ha visto con el acompañamiento psicológico y el servicio de interpretación: su hija ha mejorado la comunicación con la profesional que la atiende y en el entorno familiar, además de mostrarse más tranquila y segura.

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Las cifras de 2026 que explican la atención a menores en Medellín

El trabajo con la niñez y la adolescencia se da en un contexto que el Distrito ha reportado este año: la Alcaldía de Medellín ha atendido 132 casos de violencia sexual en lo corrido de 2026, y de ellos 68 hechos corresponden a niñas, niños y adolescentes.

El avance se ve frente a marzo de este año, cuando la Alcaldía de Medellín reportaba más de 6.200 terapias de Jugar para Sanar.

Para esos casos, la ruta de atención contempla acompañamiento psicológico y jurídico, acceso a albergues y medidas de protección, con el fin de facilitar el acceso a la justicia y evitar la revictimización.

En ese camino, las terapias de Jugar para Sanar se enfocan en la recuperación emocional de cada menor de edad, mientras que espacios como Casa Vida 2 aportan protección y acompañamiento diario.

El llamado a denunciar la violencia sexual contra menores

La Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sospecha o situación de violencia sexual contra menores de edad.

Según la entidad, identificar estos hechos de manera temprana permite activar las rutas institucionales y garantizar la atención y la protección de las víctimas.

Como parte de las acciones de acompañamiento a las familias, también funciona Tejiendo Hogares, la iniciativa liderada por la primera dama, Margarita Gómez, que orienta a familias y cuidadores para que reconozcan las señales de alerta.

Con la estrategia Jugar para Sanar, la ciudad busca que cada menor de edad víctima de violencia cuente con atención especializada y con un entorno que lo proteja en su recuperación.