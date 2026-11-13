¡A la cárcel! Diez presuntos integrantes de V-For responderán por sicariato y microtráfico en Bogotá

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resumen: La Policía de Bogotá anunció que diez presuntos integrantes de V-For o Los Boyacos fueron enviados a la cárcel. El caso, cuya judicialización ya se había informado, relaciona a la estructura con seis homicidios y un ataque con granada en Santa Fe. La medida no equivale a una condena.

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que diez presuntos integrantes de la estructura V-For fueron enviados a la cárcel, tras ser capturados por la Policía de Bogotá, en un proceso relacionado con sicariato y microtráfico en el centro de la capital. El balance difundido este viernes 13 de noviembre vincula a la organización con seis homicidios y con rentas ilícitas de 250 millones de pesos.

Entre los procesados está un hombre conocido como alias Mailo, señalado de participar en el componente armado de la red y de lanzar una granada contra un establecimiento del barrio Santa Fe. La comunicación de la institución presenta la medida carcelaria como parte de los resultados de la operación Kratos.

El anuncio corresponde al mismo caso de Los Boyacos, estructura también identificada como V-For, cuya judicialización ya había sido informada. Por eso, la comunicación de este viernes no debe confundirse con diez nuevas capturas distintas de las que dieron origen al proceso. La fecha exacta en que se adoptó la medida de aseguramiento no fue precisada en la publicación de la Policía.

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Una investigación de nueve meses contra V-For

De acuerdo con el balance del caso, la investigación se extendió durante nueve meses e incluyó análisis de comunicaciones, videos, fotografías, entrevistas y otras labores de policía judicial. Esas actividades permitieron reconstruir las tareas que presuntamente cumplían los integrantes de la organización y su relación con distintos hechos violentos.

Los procedimientos comprendieron 26 diligencias de registro y allanamiento en Bosa, Los Mártires y el municipio de Chía. El resultado reportado fue la captura de ocho hombres y dos mujeres, quienes quedaron vinculados al expediente y, según el anuncio conocido este viernes, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La estructura habría concentrado sus actividades en el barrio Santa Fe. En ese sector, los investigadores identificaron una presunta red de distribución de estupefacientes que se camuflaba entre puestos de venta de tinto, ventas ambulantes y establecimientos nocturnos. El movimiento cotidiano de personas habría sido aprovechado para realizar entregas mediante la modalidad de pasamanos.

Seis homicidios y un ataque con granada

Las autoridades relacionan a la organización con seis homicidios asociados a disputas por el control territorial y las ganancias del microtráfico. Los señalamientos hacen parte de la investigación y deberán ser examinados por la justicia para determinar la responsabilidad individual de los procesados.

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En el expediente también figura el ataque con granada ocurrido el 22 de enero de 2026 en el barrio Santa Fe. Alias Mailo es señalado de haber lanzado el artefacto desde una motocicleta. La hipótesis investigativa apunta a una represalia por la comercialización de sustancias que no pertenecían a los intereses de la organización.

La investigación describe una estructura con funciones repartidas entre quienes presuntamente dirigían el negocio, administraban puntos de expendio, distribuían las sustancias y ejecutaban acciones violentas. También se indagaron posibles maniobras para ocultar homicidios, entre ellas la eliminación de registros de cámaras y el traslado de cuerpos a otros sectores de la ciudad.

La medida de cárcel no equivale a una condena

La Fiscalía imputó cargos de acuerdo con la posible participación de cada procesado. El expediente incluye concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo y delitos relacionados con armas y explosivos. También comprende señalamientos por ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y favorecimiento agravado.

La medida de aseguramiento no es una sentencia condenatoria. Los diez procesados conservan la presunción de inocencia mientras avanza el caso. El anuncio policial informa su situación de privación de la libertad, sin que eso permita dar por probadas todas las conductas atribuidas a cada persona.

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Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El anuncio de la Policía de Bogotá