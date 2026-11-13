Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: El espacio aéreo de Bogotá estará cerrado este 13 de noviembre entre las 9:45 a. m. y las 12:15 p. m. por la revista aérea de la Fuerza Aeroespacial. La Aerocivil pide revisar el itinerario con la aerolínea.

Ojo, hoy hay cierre en el espacio aéreo de Bogotá: acá le contamos el horario

El espacio aéreo de Bogotá permanecerá cerrado temporalmente este viernes 13 de noviembre, entre las 9:45 a. m. y las 12:15 p. m., con motivo de la conmemoración del aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), según informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La entidad hizo el anuncio en su cuenta oficial de X y recordó a los viajeros que deben revisar su itinerario con la aerolínea y llegar a tiempo al aeropuerto. El mensaje no detalla qué operaciones aeroportuarias se verían afectadas durante el cierre.

¿Por qué cierran el espacio aéreo de Bogotá?

Según Caracol Radio, la FAC realizará una revista aérea en la capital como parte de la ceremonia por sus 107 años de creación. La exhibición contará con aeronaves militares, entre ellas aviones de combate Kfir, y el cierre fue coordinado con las autoridades aeronáuticas.

Los Kfir ya habían sobrevolado la ciudad el pasado miércoles 11 de noviembre, durante los ensayos de la revista. Para esa jornada, la FAC anunció un cierre temporal del espacio aéreo de Bogotá entre las 9:45 a. m. y las 11:15 a. m.

¿Qué deben hacer los viajeros?

La recomendación de la Aerocivil es revisar el itinerario directamente con la aerolínea y llegar a tiempo al aeropuerto. Quienes tengan vuelos programados en la mañana de este viernes en Bogotá deben consultar con su aerolínea si su horario cambia.

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