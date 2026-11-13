Foto: Alcaldía de Bogotá

Resumen: Museos, exposiciones y recorridos nocturnos tienen a La Candelaria como uno de los centros de la séptima edición de esta cita cultural en la capital.

Noche de Museos en Bogotá: La Candelaria se prende con 25 espacios abiertos hasta entrada la noche

La Noche de Museos de Bogotá llega a su séptima edición y La Candelaria será uno de sus grandes escenarios: 25 museos y espacios culturales del centro histórico abrirán sus puertas con horarios extendidos el 13 de noviembre.

La jornada hace parte de la VII Noche de Museos de Bogotá y de la IV Noche Iberoamericana de Museos, que se celebran bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’. En total, más de 80 museos y espacios culturales de más de 14 localidades de la capital participan en esta cita con el arte, la historia y el patrimonio.

¿Qué se podrá hacer en La Candelaria?

De los 80 espacios que se suman a la jornada, 25 están en La Candelaria, lo que consolida a la localidad como uno de los principales epicentros de esta celebración. Allí, la historia, el arte y la memoria se tomarán las calles durante la noche.

Los asistentes podrán conocer las colecciones de los museos, ver exposiciones, disfrutar de presentaciones artísticas, hacer recorridos y participar en actividades especiales, todo en horarios extendidos que permiten visitar los espacios ya entrada la noche.

Entre los lugares que hacen parte de la jornada en la localidad están el Museo de Bogotá, con sus sedes Casa de los Siete Balcones y Casa Sámano; el Museo Colonial, el Museo Santa Clara, el Museo de las Fuerzas Militares, el Museo Histórico de la Policía Nacional, el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), el Museo Casa de Moneda y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), entre otros.

La programación del Museo de Bogotá es una de las destacadas. En Casa Sámano habrá actividades de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., y en la Casa de los Siete Balcones, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

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¿Quién está detrás de la Noche de Museos?

La iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Museo de Bogotá, junto con la Mesa Temática de Museos de la ciudad.

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Esta celebración hace parte de una apuesta distrital que conecta a Bogotá con 13 países de Iberoamérica. Según las autoridades, la idea es promover el intercambio cultural y reconocer a los museos como escenarios vivos de diálogo, aprendizaje, participación y construcción de memoria.

Las entidades distritales han informado que la jornada es de entrada gratuita en los espacios participantes. Aun así, los horarios y las condiciones de ingreso pueden cambiar de un museo a otro, así que conviene confirmarlos directamente con cada lugar antes de salir.

La alcaldesa local de La Candelaria, Angélica María Angarita Serrano, destacó la importancia de estos espacios para preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad cultural del territorio.

“En La Candelaria tenemos un patrimonio invaluable que vive en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros museos y, especialmente, en las historias de quienes habitan y visitan este territorio. La Noche de Museos es una invitación para que la ciudadanía se apropie de esa riqueza, descubra nuevas experiencias y reconozca que la cultura y el patrimonio son fundamentales para construir comunidad”, expresó la mandataria local.

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¿Cómo organizar el recorrido?

Con tantos espacios abiertos en un solo sector, lo mejor es elegir de antemano los museos que más le interesan y revisar sus horarios, porque varios cierran a distintas horas. Las sedes del Museo de Bogotá, por ejemplo, funcionan hasta las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., según el espacio.

La programación detallada de la Noche de Museos 2026 se puede consultar en el sitio web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, donde se detalla la agenda de la jornada.

Desde la Alcaldía Local de La Candelaria extienden la invitación a toda la ciudadanía para que se sume a la celebración, recorra el territorio y disfrute de una noche en la que la historia, el arte y la cultura serán protagonistas en el corazón de Bogotá.