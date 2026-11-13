Cayó alias ‘El Temible’ en Bogotá: señalado cabecilla de ‘Los Pachenca’ con 12 antecedentes

Foto: Policía Nacional

Resumen: El hombre de 50 años fue hallado en un patrullaje de rutina en el sur de Bogotá. Su prontuario y su papel dentro de la estructura criminal preocupaban a las autoridades.

Una orden judicial terminó de cerrarle el cerco a un hombre de 50 años en el sur de Bogotá. Durante labores de patrullaje en el sector de La María, en la localidad de Ciudad Bolívar, la Policía Nacional logró la captura de alias ‘El Temible’, señalado de ser el jefe urbano de la estructura criminal ‘Los Pachenca’ en Ciénaga, Magdalena.

El procedimiento se dio en medio de actividades de registro y control. Cuando los uniformados verificaron los antecedentes del hombre, encontraron que sobre él pesaba una orden de captura vigente por los presuntos delitos de extorsión agravada tentada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

¿Cómo fue la captura de alias ‘El Temible’ en Bogotá?

Según el teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, comandante de la Policía de Ciudad Bolívar, el hombre fue requerido durante el patrullaje y, al consultar sus antecedentes judiciales, los uniformados confirmaron la orden en su contra, emitida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

“Al solicitarle antecedentes judiciales presenta una orden de captura emitida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas por los delitos de extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego”, explicó el oficial.

Las autoridades indicaron que el señalado cabecilla se escondía en una vivienda del barrio La María, donde fue ubicado en medio de los operativos de seguridad que se adelantan de manera permanente en ese sector del sur de la capital. Ciudad Bolívar es una de las localidades más grandes del sur de Bogotá y allí la Policía mantiene dispositivos permanentes de patrullaje, registro y control.

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Un prontuario de 12 antecedentes judiciales

El historial criminal de alias ‘El Temible’ es extenso. De acuerdo con el reporte oficial, registra 12 antecedentes judiciales por delitos graves, entre ellos homicidio, fuga de presos, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado presuntamente coordinaba desde Ciénaga actividades criminales de la estructura, entre ellas homicidios, y era señalado de articular las acciones delictivas de la organización en la Costa Caribe. La orden judicial que tenía en contra correspondía al cumplimiento de una pena por los delitos ya mencionados.

¿Quiénes son ‘Los Pachenca’?

‘Los Pachenca’, también conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, son una organización criminal, llamada también la ‘Oficina del Caribe’, surgida tras la desmovilización de la estructura paramilitar de Hernán Giraldo en el Caribe colombiano. Desde entonces consolidaron su poder en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde controlan corredores del narcotráfico en el Magdalena y mantienen presencia en parte de La Guajira.

A esa estructura se le atribuyen homicidios selectivos, extorsiones, intimidaciones y desplazamientos forzados en varios sectores del departamento. En los últimos años las autoridades han asestado varios golpes contra la organización, con capturas de cabecillas, presuntos sicarios y personas señaladas de manejar sus finanzas y sus rutas de droga.

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¿Qué sigue tras la captura?

El hombre fue detenido en flagrancia y, tras la legalización del procedimiento, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural. Quedó a disposición de las autoridades judiciales para el cumplimiento de la pena correspondiente.

La Policía aseguró que mantendrá los controles y operativos para velar por la seguridad de los habitantes de Ciudad Bolívar y que ya tiene pistas sobre otros presuntos cabecillas que estarían escondidos en ese sector de la ciudad.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso en la línea 123 o en el CAI más cercano. Para casos de extorsión, la Policía habilitó la línea gratuita 165, donde un investigador del GAULA atiende los reportes de comerciantes y ciudadanos. Las autoridades recordaron que la información de la comunidad es clave para debilitar a las estructuras que extorsionan a los comerciantes y residentes del sur de la capital.