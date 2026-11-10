Foto: Magnific

Resumen: Un hombre de 41 años disparó contra dos sujetos de 27 y 30 años en el occidente de Medellín, luego de una riña que comenzó porque ellos habrían orinado sobre su carro. Primero dijo que fue un intento de hurto, pero las cámaras mostraron el altercado. Los dos heridos fueron atendidos en la Unidad Intermedia de Belén, están fuera de peligro y los tres fueron capturados.

¡Por orinar su carro! Hombre disparó a dos sujetos en medio de una riña en el occidente de Medellín

Una discusión en plena vía pública terminó a tiros en el occidente de Medellín. Un hombre de 41 años le disparó a otros dos que, según su versión, habían orinado sobre su carro. Los dos hombres resultaron heridos y las autoridades capturaron a los tres involucrados.

El hecho volvió a poner sobre la mesa un problema que se repite en la capital antioqueña: la intolerancia. Una reclamación que pudo resolverse con palabras acabó con dos personas baleadas, un arma de fuego disparada en la calle y tres procesos judiciales por delante.

Fueron los disparos los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Los uniformados llegaron al lugar para atender la situación y comenzaron a reconstruir qué había pasado.

Primero habló de un hurto, luego aparecieron las cámaras

De entrada, el hombre de 41 años les contó a los policías una versión distinta. Dijo que había disparado en defensa propia porque estaba siendo víctima de un intento de hurto. Con esa explicación, en principio, el caso parecía un intento de robo que terminó mal.

Sin embargo, la revisión de las cámaras de seguridad de la zona cambió el panorama. Las imágenes permitieron establecer que no se trató de un atraco, sino de un altercado entre este hombre y otras dos personas, de 27 y 30 años de edad.

De acuerdo con lo que lograron determinar las autoridades, la pelea comenzó porque el dueño del vehículo les reclamó a los otros dos por haber orinado sobre su carro. La discusión subió de tono rápidamente.

Los hombres de 27 y 30 años sacaron armas cortopunzantes en medio del altercado. Fue entonces cuando el propietario del automotor sacó una pistola de su propiedad y disparó.

Dos heridos en la cadera y las piernas

Los disparos alcanzaron a los dos hombres a la altura de la cadera y de las piernas. Ambos fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén, donde recibieron atención médica.

Según el reporte oficial, los tres involucrados están fuera de peligro. Es decir, la riña no terminó en una tragedia mayor, aunque pudo haber sido mucho peor tratándose de armas blancas y de fuego en un mismo enfrentamiento.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

El hombre que accionó la pistola se presentó ante las autoridades y puso a disposición de las investigaciones el arma: una pistola calibre nueve milímetros. De acuerdo con la información conocida, contaba con permiso de porte vigente.

Los tres, capturados

Aunque el arma estaba legalizada, eso no lo libró de la captura. Las autoridades detuvieron a los tres implicados para esclarecer lo ocurrido y para que respondan ante la justicia por su papel en la riña. Tanto el propietario del carro como los dos hombres heridos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Ahora les corresponderá a los investigadores determinar la responsabilidad de cada uno: quién agredió primero, quién llevó armas a la discusión y si hubo exceso en la reacción. Las cámaras de seguridad, que ya desmintieron la primera versión del hombre de 41 años, serán una pieza clave en ese proceso.

El caso es otro ejemplo de cómo una discusión por un motivo menor puede escalar en cuestión de segundos cuando alguien tiene un arma a la mano. Los conflictos cotidianos, por más molestos que sean, no deberían resolverse con violencia.

Esto le podría interesar: Riña mortal entre conocidos en Itagüí: una moto y las cámaras marcaron el rastro del sospechoso

Tener un permiso de porte no autoriza a usar un arma para resolver una discusión, y quienes protagonizan este tipo de hechos terminan, tarde o temprano, respondiendo ante un juez.

Mientras avanza el proceso, los tres hombres siguen a disposición de las autoridades, que deberán definir su situación judicial.

Esto le podría interesar: ¡Por no aceptar un comparendo! Conductor terminó capturado tras agredir a un agente de tránsito en Medellín

Con este nuevo caso, la ciudad suma otro episodio de violencia en la calle que pudo evitarse. El llamado es el de siempre: ante una discusión, respirar, alejarse y dejar que sea la Policía la que intervenga, porque una reacción de segundos puede cambiar la vida de varias personas y de sus familias.