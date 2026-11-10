Foto de archivo.

Resumen: EPM llamó a reforzar el ahorro de agua ante el fenómeno de El Niño. El balance por sistemas de abastecimiento deja una tarea pendiente para los hogares del Valle de Aburrá.

Fenómeno de El Niño: el ahorro de agua se queda corto y EPM pide apretar la llave

El fenómeno de El Niño mantiene el llamado al ahorro de agua en el Valle de Aburrá. Aunque no hay interrupciones programadas por esta causa entre el 9 y el 15 de noviembre en las zonas abastecidas por Piedras Blancas, EPM pidió reforzar los hábitos de consumo: el balance del 9 de noviembre de 2026 muestra que los tres sistemas de abastecimiento siguen por debajo de sus metas diarias.

La empresa recordó que cada litro que se deja de consumir ayuda a proteger las reservas de los embalses y contribuye a la continuidad del servicio de acueducto. Por eso, la ausencia de interrupciones por esta causa no debe convertirse en una razón para bajar la guardia en las viviendas.

El esfuerzo tiene objetivos distintos según la fuente de abastecimiento: 92 litros diarios por hogar en Piedras Blancas y 70 litros en La Fe y Riogrande II. Las acciones cotidianas, realizadas de forma constante, son la herramienta para acercarse a esas cifras.

Lea también: Tercera semana sin cortes de agua por racionamiento en Medellín: las lluvias le están ganando a El Niño

Fenómeno de El Niño: así va el ahorro en los tres sistemas

En Piedras Blancas, el ahorro promedio registrado fue de 35 litros por hogar al día, frente a la meta de 92 litros. El resultado equivale a cerca del 38 % del objetivo y deja una diferencia de 57 litros por vivienda para alcanzar lo propuesto.

Este embalse abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria, en Medellín. Para las familias atendidas por este sistema, mantener el ahorro durante toda la jornada permite sumar al esfuerzo colectivo de conservación de las reservas.

En La Fe, el balance fue de 20 litros diarios por hogar, sobre una meta de 70. El cumplimiento es del 28,6 % y la diferencia pendiente llega a 50 litros. Este sistema abastece La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín.

Por su parte, Riogrande II registró 25 litros de ahorro por hogar al día. Frente al objetivo de 70 litros, el cumplimiento alcanza el 35,7 % y faltan 45 litros. Sus zonas de abastecimiento incluyen Bello, Copacabana, Girardota y el occidente y noroccidente de Medellín.

Las cifras corresponden al corte del 9 de noviembre y muestran cuánto se ha avanzado frente a cada meta. No son porcentajes de llenado de los embalses, sino resultados del ahorro promedio por hogar que EPM invita a fortalecer ante el fenómeno de El Niño.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Imágenes: EPM. Collage con el balance del 9 de noviembre de 2026.

Del baño a la lavadora: hábitos para gastar menos agua

Una de las principales recomendaciones de EPM es reducir la ducha a tres minutos. También pide cerrar el agua mientras se enjabona el cuerpo o se lava el cabello, para que el chorro solo corra cuando realmente se necesita.

El agua que sale mientras se calienta la ducha puede recogerse y aprovecharse en actividades como descargar el sanitario, limpiar pisos o regar plantas. De esa manera, un recurso que normalmente se pierde puede tener otro uso dentro del hogar.

En el lavamanos, la invitación es usar un vaso para cepillarse los dientes y cerrar la llave durante el afeitado. En ambos casos, abrirla únicamente para el enjuague evita que siga corriendo sin necesidad.

Lea también: Millonaria recompensa por alias ‘Casinga’: la cacería contra el cabecilla del ELN en Santa Rosa

La empresa recomienda, además, utilizar la lavadora con cargas completas, para aprovechar mejor el agua de cada ciclo y evitar lavados adicionales. El sanitario tampoco debe convertirse en papelera: evitar descargas innecesarias es otra forma de reducir el consumo.

Las fugas también cuentan en la meta diaria

Revisar periódicamente llaves, sanitarios y tuberías permite identificar goteos y fugas que generan pérdidas continuas. Repararlos evita desperdicios que muchas veces pasan inadvertidos mientras la familia realiza sus actividades.

EPM agradeció el compromiso de la comunidad e insistió en que la meta no depende de una sola acción. La suma de pequeños cambios durante todo el día permite sostener el esfuerzo de ahorro y cuidar las reservas frente al fenómeno de El Niño.