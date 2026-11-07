Resumen: El ahorro de agua en los hogares del Valle de Aburrá siguió mejorando y los tres sistemas de abastecimiento del área metropolitana ya superan el 60 % de la meta fijada por EPM, impulsados por las recientes lluvias y por los hábitos de consumo de la comunidad. Piedras Blancas alcanza el 60,9 % de cumplimiento, mientras La Fe y Riogrande II llegan al 62,9 %. EPM pidió no bajar la guardia, pues las lluvias aisladas no recuperan los embalses y lo más complejo del fenómeno del niño está por venir. El próximo 9 de noviembre la empresa anunciará si los racionamientos se reanudan o se suspenden otra semana, por lo que recomendó mantener duchas cortas, cerrar la llave cuando no se use, reutilizar el agua y reparar fugas en las viviendas.

¡Van por buen camino! Ahorro de agua en Medellín ya supera el 60 % de la meta de EPM

Las recientes lluvias sobre Medellín y el Área Metropolitana, sumadas al esfuerzo de miles de familias que han ajustado el consumo en sus viviendas, están dando frutos: los tres sistemas de abastecimiento que surten de agua al Valle de Aburrá ya superan el 60 % de la meta de ahorro establecida por Empresas Públicas de Medellín (EPM).

El dato es un respiro para una región que vivió más de un mes con racionamientos programados en varias zonas. Sin embargo, la empresa aclara que la tarea no está terminada y que el comportamiento de los próximos días será determinante para decidir si las interrupciones del servicio regresan o se levantan durante una semana más. Todo dependerá de que los hogares mantengan, e incluso mejoren, los hábitos de consumo de las últimas jornadas.

Así va el ahorro en cada sistema

En el sistema Piedras Blancas, que abastece a varias comunas del centro-oriente y del nororiente de Medellín y que suele ser el punto más crítico de la red, el ahorro llega a 56 litros por hogar al día. La cifra equivale al 60,9 % de los 92 litros diarios fijados como objetivo para ese embalse, que hoy registra el mayor ahorro de los tres sistemas, pero también es el que más lejos está de cumplir la meta completa.

En La Fe, el sistema que surte a los municipios del sur del Valle de Aburrá y a algunos sectores de la capital antioqueña, el ahorro promedio es de 44 litros por hogar al día frente a una meta de 70 litros, lo que representa un cumplimiento del 62,9 %.

En las mismas cifras se mueve Riogrande II, que suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y a sectores del occidente y noroccidente de Medellín. Allí también se reportan 44 litros ahorrados por vivienda al día, con un 62,9 % de cumplimiento de la meta trazada por EPM.

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El llamado de EPM a no bajar la guardia

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, reiteró la importancia de que la ciudadanía mantenga los buenos hábitos de consumo para evitar que vuelvan los racionamientos, que estuvieron vigentes por más de un mes en algunas zonas del Valle de Aburrá.

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«Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo, hay que incrementarlo, porque las épocas más complejas del fenómeno del niño todavía están por venir. El próximo 9 de noviembre anunciaremos cuál será el comportamiento que tendremos, es decir, si volvemos a las interrupciones o definitivamente las suspendemos otra semana», indicó el directivo.

Desde EPM también recordaron que las lluvias aisladas, como las de los últimos dos días, no significan una recuperación de los embalses. Por eso renovaron el llamado a tomar conciencia sobre el uso del agua en las viviendas y así evitar el regreso de las medidas restrictivas que tanto han golpeado la rutina de miles de familias del área metropolitana.

La meta de ahorro fue fijada por la empresa como una medida para proteger las reservas mientras avanza la temporada de sequía y se monitorea el posible impacto del fenómeno del niño en la región. Los cortes programados se han venido evaluando semana a semana según el comportamiento del consumo y de las precipitaciones sobre las cuencas que alimentan los embalses, y el próximo lunes se conocerá la decisión oficial sobre si continúan o se suspenden.

¿Qué puede seguir haciendo en casa?

Los hábitos sencillos siguen siendo la herramienta más efectiva para cuidar el recurso: duchas más cortas, cerrar la llave mientras se cepilla los dientes o mientras enjabona la loza, reutilizar el agua de la lavadora para lavar pisos y patios, usar la lavadora y el lavaplatos solo con cargas completas, regar las plantas en las horas de menos sol y revisar que no haya fugas en grifos, sanitarios y tuberías de la vivienda. Cada litro que se ahorra en casa suma para que los embalses se recuperen y para que Medellín y su área metropolitana no vuelvan a los cortes de agua.

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