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Resumen: El militar de más alto rango de Estados Unidos llegó a Colombia con una agenda cargada: reuniones con el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, ejercicios binacionales en Tolemaida y una estrategia regional contra el crimen organizado de por medio.

El general Dan Caine, el militar más poderoso de Estados Unidos, ya está en Colombia

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y principal asesor militar del presidente Donald Trump, llegó este martes 10 de noviembre a Colombia, en una visita que marca un nuevo capítulo en la cooperación militar y de seguridad entre los dos países.

El arribo del alto oficial fue confirmado por el Comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, quien lo recibió en Bogotá y anunció la visita con un mensaje en redes sociales: «Recibimos en Colombia al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales».

¿Qué hará el general Dan Caine en Colombia?

Durante su estadía, el general Dan Caine se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Mora, y con el comandante de las Fuerzas Militares para hablar de cooperación militar, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y lucha conjunta contra los carteles del narcotráfico.

La visita, que Blu Radio había anticipado desde hace semanas, también se da en el marco del A3C – Escudo de las Américas, la estrategia regional impulsada por Washington contra el crimen organizado, de la que hacen parte Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y El Salvador.

«Fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes», señaló el mayor general Rodríguez Aparicio al anunciar la llegada del visitante.

Visita en medio de ejercicios militares en Tolemaida

La llegada del general Dan Caine coincide con los ejercicios militares binacionales Vanguardia del Sur 2026, que se desarrollan desde el 27 de octubre y hasta este 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca.

En los entrenamientos participan cerca de 350 uniformados estadounidenses y más de 400 integrantes de las fuerzas colombianas. Las actividades incluyen interdicción marítima, operaciones terrestres, ciberdefensa y respuesta a amenazas con drones.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante estos ejercicios el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército Nacional intercambia tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de Estados Unidos.

En días recientes también se conocieron imágenes del despliegue de equipos estadounidenses en Tolemaida, incluidos helicópteros UH-60 Black Hawk transportados en aeronaves militares y la llegada de los drones MQ-9A Reaper. Al coincidir su visita con el cierre de los entrenamientos, Caine podría participar en la clausura de las actividades en la base.

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¿Quién es el general Dan Caine?

Caine es el presidente número 22 del Estado Mayor Conjunto, el militar de más alto rango de Estados Unidos, cargo que asumió el 11 de abril de 2025. Desde esa posición es el asesor militar directo del presidente, del secretario de Defensa y del Consejo de Seguridad Nacional.

Antes de llegar al cargo se desempeñó como director asociado para Asuntos Militares de la CIA. Es piloto de combate F-16 con más de 2.800 horas de vuelo, de las cuales más de 150 fueron en combate, y en su hoja de vida figuran operaciones especiales y un paso por el personal de la Casa Blanca.

Se graduó en 1990 del Virginia Military Institute y entre 2009 y 2016 combinó su servicio en la Guardia Nacional con emprendimientos empresariales. El 11 de septiembre de 2001 estaba entre los pilotos de caza que patrullaban los cielos de Washington D.C. tras los ataques terroristas.

¿Qué pasó con las demás visitas anunciadas de Estados Unidos?

La agenda de Washington hacia Colombia tuvo un cambio de última hora: la Casa Blanca confirmó este 10 de noviembre la cancelación de la gira por Suramérica del vicepresidente J.D. Vance, que incluía una visita oficial a Colombia prevista de manera tentativa para el 21 de noviembre. La medida también tumbó sus paradas en Chile y Argentina y, por ahora, no hay nuevas fechas anunciadas.

Mientras tanto, la posible visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, sigue sin fecha definida.

Las visitas se dan en medio del despliegue militar que Estados Unidos adelanta en América Latina para operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, un acercamiento que ha despertado debate político y jurídico en Colombia sobre los alcances de la cooperación militar y la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional.

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