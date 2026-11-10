Incautan 15 botellas de licor presuntamente adulterado al ingreso del Túnel de Occidente

Resumen: Un control en el kilómetro 45 de la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín, al ingreso del Túnel de Occidente, dejó la incautación de 15 botellas de licor presuntamente adulterado de las marcas Buchanan's Deluxe, tequila 1800 y Old Parr. El material quedó a disposición del Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos de Medellín.

Foto: Policía Nacional

Quince botellas de licor presuntamente adulterado fueron incautadas el lunes 9 de noviembre en el kilómetro 45 de la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín, en el sector de ingreso al Túnel de Occidente, uno de los puntos de mayor tránsito entre el Valle de Aburrá y el Occidente antioqueño.

Según se conoció, el cargamento fue hallado en ese tramo del corredor vial, un punto de presencia permanente de la Seccional de Tránsito y Transporte.

El licor incautado está conformado por nueve botellas de whisky Buchanan’s Deluxe de 750 mililitros, tres botellas de tequila 1800 de 700 mililitros y tres botellas de whisky Old Parr de 750 mililitros, para un total de 15 unidades.

El material fue dejado a disposición del Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos de Medellín, mediante comunicación oficial, para que adelante los respectivos procedimientos administrativos. Esta dependencia es la encargada en la capital antioqueña de las actuaciones relacionadas con el manejo y la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, que incluyen la verificación del origen de los productos y la imposición de las sanciones a que haya lugar.

El licor adulterado representa un riesgo serio para la salud de los consumidores. Este tipo de bebidas puede contener metanol, una sustancia altamente tóxica que, al ser ingerida, puede causar ceguera, daños neurológicos graves e incluso la muerte. Las autoridades han insistido en que la compra de licor debe hacerse en establecimientos autorizados, verificando sellos, tapas y etiquetas, especialmente en la temporada de fin de año, cuando suele aumentar la circulación de productos adulterados. Las marcas de alta gama, como los whiskies incautados en este caso, suelen ser uno de los blancos preferidos de las redes de adulteración, que rellenan botellas originales con líquidos de dudosa procedencia para venderlos a bares, tiendas y particulares.

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En Antioquia, el comercio de licores es además un asunto de rentas departamentales: los recursos que genera el monopolio de licores, a través de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, están destinados en gran parte a financiar los servicios de salud pública del departamento, por lo que la adulteración y el contrabando no solo afectan la salud de los consumidores, sino también el recaudo que sostiene esa red hospitalaria.

El Túnel de Occidente, una obra de 4,6 kilómetros que conecta a Medellín con el Occidente y el Suroeste de Antioquia, es además el corredor por el que se moviliza buena parte del comercio entre el valle de Aburrá y el Urabá antioqueño. El primer tubo de esta infraestructura opera desde 2006 y el segundo fue habilitado en agosto de 2022, como parte del proyecto de cuarta generación Autopista al Mar 1. Por su alto flujo de vehículos de carga y de servicio público, el corredor cuenta con vigilancia permanente de las autoridades de tránsito.

El hallazgo de este lunes se suma a otros hallazgos recientes en las vías del Occidente antioqueño. El pasado 2 de noviembre se conoció la incautación de más de mil botellas de licor y un costal con tapas y tapa-tubos en la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia, material que presuntamente sería utilizado para la fabricación ilegal de bebidas adulteradas y que también quedó a disposición de la Subsecretaría de Ingresos.

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En la fotografía entregada se observan las 15 botellas exhibidas junto a un uniformado, con el rótulo «licor adulterado».

Las bebidas incautadas permanecerán en poder de la Subsecretaría de Ingresos de Medellín mientras se adelantan las actuaciones administrativas correspondientes, en las que se definirá el destino final del producto.