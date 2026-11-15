«Primo Gay» podría ser extraditado por el asesinato de los 13 policías del helicóptero de Amalfi

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Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella publicó un video en el que afirma que alias «Primo Gay», capturado este sábado en Antioquia, podría ser extraditado a Estados Unidos. El señalado cabecilla es sindicado del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, donde murieron 13 uniformados en agosto de 2025.
El presidente Abelardo De la Espriella publicó este domingo un video en el que asegura que alias «Primo Gay», capturado el sábado en el norte de Antioquia, podría ser extraditado a Estados Unidos si se cumplen los requisitos legales. El señalado cabecilla, identificado como Néider Yesid Uñates López, es sindicado como uno de los responsables del ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados.
En su cuenta de X, el mandatario celebró las capturas de alias «Primo Gay» y de alias «Pata de Palo», segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, en dos operaciones de la Fuerza Pública. «Les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos», escribió.
«Que se quede allá 40 años»
El video, de más de cuatro minutos, muestra la llegada nocturna del presidente acompañado de oficiales de la Fuerza Pública y el momento en que habla cara a cara con el capturado, quien aparece esposado a una baranda de la Policía Militar.
«Esta porquería es “Primo Gay”», dice De la Espriella al presentarlo ante las cámaras. «Yo lo que dije es que había que capturarte», le manifiesta al señalado cabecilla, y agrega que debe responder ante la justicia: «que se quede allá 40 años», afirma, en alusión a una eventual extradición.
En otro momento de la grabación se escucha el mensaje «la muerte de su hijo no va a quedar impune», mientras en la pantalla de un celular se muestra la foto de una víctima. El material incluye, además, la presentación de la Operación Militar Nimrod 015, con la que fue capturado, y cierra con el escudo institucional de la Presidencia.
El ataque al helicóptero en Amalfi
El 21 de agosto de 2025, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional fue atacado con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, en el Nordeste antioqueño. En el ataque, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, murieron 13 policías.
De acuerdo con El Tiempo, la aeronave era de propiedad del gobierno estadounidense, lo que abrió la puerta a una posible extradición de los responsables. En su momento, el FBI se vinculó a la investigación y Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa por información sobre los autores del atentado.
Las autoridades señalan a alias «Primo Gay» como uno de los presuntos responsables de ese ataque. También le atribuyen el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsiones a comerciantes y a Hidroituango, y atentados contra torres de energía en Medellín y Bello, según lo afirmó el presidente en su publicación.
El pedido de extradición
Este sábado, apenas se conoció la captura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a Estados Unidos que solicite en extradición a alias «Primo Gay». «La extradición de alias “Primo Gay” debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades», escribió el mandatario departamental en X.
El capturado tenía una trayectoria delictiva cercana a los diez años. Comenzó como explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias «Calarcá», y luego habría actuado como enlace criminal del Clan del Golfo. Por información que permitiera ubicarlo, el ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 640 millones de pesos.
Su captura se produjo en una operación conjunta del Gaula Militar, la Séptima División del Ejército y la Fiscalía General de la Nación en zona rural de Briceño y Yarumal. Si la justicia de Estados Unidos lo requiere por el derribo del helicóptero, deberá ser la Corte Suprema de Justicia la que estudie y apruebe el trámite de extradición, como ocurre en estos casos.
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El video publicado por el presidente
El video completo fue compartido por el presidente Abelardo De la Espriella en su cuenta de X este domingo. En el material se ven imágenes de las operaciones y el careo entre el mandatario y el capturado.
¡A ESTOS MISERABLES BANDIDOS SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD! ¡EL TIGRE LOS CAZÓ Y AHORA TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA!
Más de dos décadas sembrando terror, asesinando policías y soldados, desplazando familias, extorsionando comerciantes y financiando sus estructuras criminales con narcotráfico y minería ilegal. ¡SE LES ACABÓ LA FIESTA!
En dos contundentes operaciones de nuestra valerosa Fuerza Pública capturaron a dos peligrosos cabecillas del narcoterrorismo:
Alias “Primo Gay”, uno de los criminales más buscados de Antioquia, con diez años de trayectoria delictiva pasando por el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Señalado como responsable de la masacre de 13 policías en Amalfi, del asesinato de otros uniformados y del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.
Este criminal también está señalado de provocar el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsionar a Hidroituango y ejecutar atentados terroristas contra torres de energía en Medellín y Bello.
Alias “Pata de Palo”, segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, con más de 23 años de trayectoria criminal. Este miserable coordinaba una organización de 1.444 delincuentes distribuidos en ocho subestructuras armadas, vinculada con homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal. Pretendía seguir extendiendo sus tentáculos criminales por Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre.
¡EN LA ERA DEL TIGRE NO HAY ESCONDITE PARA LOS NARCOTERRORISTAS!
A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos.
A los asesinos de nuestros policías, soldados, periodistas y ciudadanos inocentes los vamos a perseguir sin descanso. ¡No habrá territorio donde puedan esconderse de la autoridad del Estado!
¡EL TIGRE NO NEGOCIA CON EL TERROR! ¡EL TIGRE DEFIENDE A LOS COLOMBIANOS DE BIEN!
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026
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