Foto: Captura de video

Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella publicó un video en el que afirma que alias «Primo Gay», capturado este sábado en Antioquia, podría ser extraditado a Estados Unidos. El señalado cabecilla es sindicado del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, donde murieron 13 uniformados en agosto de 2025.

«Primo Gay» podría ser extraditado por el asesinato de los 13 policías del helicóptero de Amalfi

El presidente Abelardo De la Espriella publicó este domingo un video en el que asegura que alias «Primo Gay», capturado el sábado en el norte de Antioquia, podría ser extraditado a Estados Unidos si se cumplen los requisitos legales. El señalado cabecilla, identificado como Néider Yesid Uñates López, es sindicado como uno de los responsables del ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados.

En su cuenta de X, el mandatario celebró las capturas de alias «Primo Gay» y de alias «Pata de Palo», segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, en dos operaciones de la Fuerza Pública. «Les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos», escribió.

«Que se quede allá 40 años»

El video, de más de cuatro minutos, muestra la llegada nocturna del presidente acompañado de oficiales de la Fuerza Pública y el momento en que habla cara a cara con el capturado, quien aparece esposado a una baranda de la Policía Militar.

«Esta porquería es “Primo Gay”», dice De la Espriella al presentarlo ante las cámaras. «Yo lo que dije es que había que capturarte», le manifiesta al señalado cabecilla, y agrega que debe responder ante la justicia: «que se quede allá 40 años», afirma, en alusión a una eventual extradición.

En otro momento de la grabación se escucha el mensaje «la muerte de su hijo no va a quedar impune», mientras en la pantalla de un celular se muestra la foto de una víctima. El material incluye, además, la presentación de la Operación Militar Nimrod 015, con la que fue capturado, y cierra con el escudo institucional de la Presidencia.

El ataque al helicóptero en Amalfi

El 21 de agosto de 2025, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional fue atacado con un dron cuando sobrevolaba una zona rural de Amalfi, en el Nordeste antioqueño. En el ataque, atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc, murieron 13 policías.

De acuerdo con El Tiempo, la aeronave era de propiedad del gobierno estadounidense, lo que abrió la puerta a una posible extradición de los responsables. En su momento, el FBI se vinculó a la investigación y Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa por información sobre los autores del atentado.

Las autoridades señalan a alias «Primo Gay» como uno de los presuntos responsables de ese ataque. También le atribuyen el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsiones a comerciantes y a Hidroituango, y atentados contra torres de energía en Medellín y Bello, según lo afirmó el presidente en su publicación.

El pedido de extradición

Este sábado, apenas se conoció la captura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a Estados Unidos que solicite en extradición a alias «Primo Gay». «La extradición de alias “Primo Gay” debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades», escribió el mandatario departamental en X.

El capturado tenía una trayectoria delictiva cercana a los diez años. Comenzó como explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias «Calarcá», y luego habría actuado como enlace criminal del Clan del Golfo. Por información que permitiera ubicarlo, el ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de 640 millones de pesos.

Su captura se produjo en una operación conjunta del Gaula Militar, la Séptima División del Ejército y la Fiscalía General de la Nación en zona rural de Briceño y Yarumal. Si la justicia de Estados Unidos lo requiere por el derribo del helicóptero, deberá ser la Corte Suprema de Justicia la que estudie y apruebe el trámite de extradición, como ocurre en estos casos.

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El video publicado por el presidente

El video completo fue compartido por el presidente Abelardo De la Espriella en su cuenta de X este domingo. En el material se ven imágenes de las operaciones y el careo entre el mandatario y el capturado.