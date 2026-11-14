Foto: Policía Antioquia

Resumen: La Policía de Tránsito recuperó 115 cilindros de gas que eran transportados en un vehículo en Santo Domingo, Antioquia, durante un control vial. La mercancía quedó a disposición de la Inspección de Policía y no se informó de capturas.

Recuperan 115 cilindros de gas que eran transportados en un vehículo en Santo Domingo, Antioquia

La Policía recuperó 115 cilindros de gas que eran transportados en un vehículo en el municipio de Santo Domingo, en el Nordeste de Antioquia. El hallazgo ocurrió durante actividades de registro y control en la vía, este sábado 14 de noviembre, y la mercancía quedó a disposición de la Inspección de Policía.

La información fue divulgada por el Departamento de Policía Antioquia en su cuenta oficial de X. Según el reporte, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaron el procedimiento mientras adelantaban controles en la carretera y encontraron la carga en un automotor.

Qué se sabe del procedimiento

El reporte de la Policía precisa tres datos: la cantidad de cilindros, 115; la forma en que eran movilizados, en un vehículo, y quién los recibió después, la Inspección de Policía del municipio. Esta última es la autoridad ante la cual quedó la mercancía mientras se establece su situación.

La institución no dio a conocer, hasta el momento, otros detalles del caso. En su mensaje no se menciona si hubo personas capturadas ni quién era el propietario de los cilindros. Tampoco se informó de dónde venían, hacia dónde iban o si contaban con los documentos que exige su transporte.

Por eso, por ahora no hay información oficial que permita relacionar este hallazgo con algún delito ni con alguna estructura criminal. Lo único confirmado es que la mercancía fue recuperada en un control vial y quedó en manos de la autoridad competente.

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El reporte fue publicado a las 12:30 p. m. de este sábado en la cuenta oficial del Departamento de Policía Antioquia, bajo la etiqueta del municipio de Santo Domingo. En el mensaje, la institución solo describe el procedimiento y no incluye declaraciones de funcionarios ni cifras adicionales.

Otros hallazgos recientes de cilindros

El caso de Santo Domingo se conoce pocos días después de otro hallazgo de cilindros de gas en el occidente del país. El 12 de noviembre, el Ejército localizó un depósito clandestino con 104 cilindros en Yumbo, Valle del Cauca. En ese caso, las autoridades investigan si los recipientes serían utilizados por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aunque hasta ahora no han confirmado que estuvieran acondicionados como artefactos explosivos.

Es importante no confundir ambos casos. En Yumbo hay una hipótesis de las autoridades sobre un posible uso ilegal de los cilindros. En Santo Domingo, en cambio, la Policía solo informó la recuperación de la mercancía durante un control vial.

Un antecedente en Antioquia

Los controles de la Seccional de Tránsito y Transporte han permitido en otras ocasiones recuperar cilindros de gas en las carreteras del departamento. En febrero de 2025, en la vía Hatillo-Cisneros, sector Pradera, esa misma dependencia interceptó una camioneta con 58 cilindros que habían sido reportados como robados a una empresa de distribución. Según Caracol Radio, su valor ascendía a unos 10 millones de pesos y dos personas fueron capturadas.

Minuto30 también informó en esos días sobre la recuperación de cilindros de gas robados en Santa Bárbara, Antioquia.

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Por qué importan los controles al transporte de cilindros

En el caso de 2025, la Policía Nacional advirtió que el hurto y la comercialización ilegal de cilindros representan un riesgo para la seguridad pública, porque su manipulación inadecuada puede provocar accidentes o incluso explosiones. También recordó que este tipo de delitos afecta a las empresas proveedoras y a las comunidades, que pueden sufrir pérdidas económicas y desabastecimiento.

La Policía pidió entonces a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el comercio de bienes robados.

Qué falta por conocer

Con la información disponible, quedan preguntas abiertas: quién transportaba los cilindros, cuál era su origen y su destino, y qué decidirá la Inspección de Policía sobre ellos.