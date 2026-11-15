De La Espriella confrontó a alias Primo Gay en Montería: «Miserable asesino despreciable»

Fotos: Captura de video

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella confrontó en Montería a alias Primo Gay, capturado en Briceño, y lo llamó «miserable asesino despreciable». Lo acusó de la masacre de 13 policías en Amalfi, del asesinato del periodista Mateo Pérez y del desplazamiento de más de 2.500 personas, y dijo que espera que Estados Unidos lo pida en extradición. Las audiencias se esperan durante el puente festivo.

El presidente Abelardo De La Espriella confrontó cara a cara en Montería a alias Primo Gay, capturado en Briceño, Antioquia, y lo señaló de estar detrás de algunos de los hechos violentos más graves de los últimos años en el departamento. El encuentro, que el mandatario difundió en video este domingo 15 de noviembre de 2026, ocurrió después de que el cabecilla fuera trasladado hasta esa ciudad.

En el mensaje, el jefe de Estado le habló de frente al detenido, que aparece asustado y sin mirar a la cámara. «Miserable asesino despreciable», le dijo, y le advirtió que no quedará impune por los crímenes que se le atribuyen.

El mandatario publicó el video en su cuenta de X:

¡A ESTOS MISERABLES BANDIDOS SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD! ¡EL TIGRE LOS CAZÓ Y AHORA TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA! Más de dos décadas sembrando terror, asesinando policías y soldados, desplazando familias, extorsionando comerciantes y financiando sus estructuras… pic.twitter.com/Pw6DyWx2pA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026

¿De qué acusó De La Espriella a alias Primo Gay?

Según el presidente, el capturado sería responsable de la masacre de 13 policías en Amalfi, Antioquia, y del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez. También lo responsabilizó de haber provocado el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, en el Norte antioqueño.

De La Espriella agregó que a Primo Gay se le señala de extorsionar a Hidroituango y de participar en atentados contra torres de energía en Medellín y Bello. Todas esas acusaciones fueron hechas por el mandatario en su mensaje y deberán ser demostradas por la justicia.

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Diez años en grupos armados ilegales

El presidente aseguró que el detenido tendría cerca de diez años de trayectoria dentro de organizaciones armadas ilegales, con paso por el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Esa última etapa coincide con versiones que ya habían circulado sobre su supuesto cambio de bando.

Durante la confrontación, De La Espriella le recordó los asesinatos de policías, soldados y población civil y dijo que las autoridades le respetaron la vida durante el procedimiento de captura. «Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y a la población civil», afirmó.

El mandatario también dijo que Primo Gay es «candidato para el barco» y que será enviado «a alta mar», en referencia a la estrategia de traslado de presos de alto perfil que ha anunciado su gobierno. Con ese tono cerró su mensaje, en el que le dio la bienvenida a lo que llamó la «Patria Milagro».

Extradición y 40 años en una cárcel federal

De La Espriella dijo que espera que Estados Unidos pida en extradición al detenido. «Se puede ir en extradición, que se quede allá 40 años en una cárcel federal, 15 pisos bajo tierra», afirmó el presidente, quien también le dijo que se pudrirá en la cárcel.

El tema de la extradición ya había sido planteado por el gobernador de Antioquia tras la captura, como lo informó este medio.

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¿Qué sigue para alias Primo Gay?

Las autoridades prevén que durante este puente festivo se realicen las audiencias contra el capturado. Allí se definirá en qué centro de reclusión permanecerá, uno de los asuntos que más expectativa genera en Antioquia, donde era considerado uno de los hombres más buscados.

La captura de Primo Gay en Briceño, un municipio golpeado durante meses por combates, explosivos y desplazamientos, fue recibida como un golpe contundente contra las estructuras armadas que operan en el Norte antioqueño. Lo que viene ahora es el proceso judicial, en el que el capturado tendrá que responder por cada uno de los hechos que se le atribuyen, incluida la masacre de los 13 policías en Amalfi, uno de los casos que más conmocionó al país.

Mientras avanzan las audiencias, las autoridades y las comunidades de la región esperan que la captura se traduzca en un alivio para los habitantes de las zonas rurales de Antioquia que han vivido bajo la presión de los grupos armados.