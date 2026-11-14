Foto: Ejército Nacional de Colombia

Resumen: Soldados de la Brigada 19 ubicaron y destruyeron de forma controlada tres artefactos explosivos adaptados para drones en la vereda Cruz de Bajitales, en Remedios, Antioquia. Según información preliminar, pertenecerían al Clan del Golfo. El Ejército dice que así se reducen los medios de esa estructura para atacar a civiles y tropas.

Ejército destruyó tres artefactos explosivos para drones que serían del Clan del Golfo en Remedios, Antioquia

Tres artefactos explosivos adaptados para ser lanzados mediante drones fueron destruidos de manera controlada por soldados del Ejército Nacional en el municipio de Remedios, Antioquia. El hallazgo se registró en la vereda Cruz de Bajitales, según informó la institución militar este sábado 14 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, los explosivos fueron ubicados y neutralizados por tropas de la Brigada 19, adscrita a la Primera División del Ejército. La información preliminar indica que los elementos pertenecerían al grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente a la estructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

El Ejército publicó la información en su cuenta oficial de X, con dos fotografías de los artefactos hallados en medio de la vegetación de la zona rural:

#ContraLaAmenaza | Tres artefactos explosivos adaptados para ser lanzados mediante drones fueron destruidos de manera controlada en Remedios, #Antioquia. En la vereda Cruz de Bajitales, soldados de la #Brigada19, de @Ejercito_Div1, ubicaron y neutralizaron estos elementos que,… pic.twitter.com/W5R5F5T4Ur — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 14, 2026

¿Qué encontraron los soldados en Remedios?

Según el comunicado, los militares encontraron tres artefactos explosivos que habían sido modificados para ser transportados y lanzados por medio de drones. Las imágenes divulgadas por el Ejército muestran los elementos en el terreno, rodeados de maleza, en la zona donde se adelantó la operación.

Una vez ubicados, los artefactos fueron destruidos de manera controlada, un procedimiento que se realiza para evitar que puedan ser activados y para proteger a los uniformados y a la población que vive cerca. El reporte no menciona capturas, combates ni personas heridas durante esta acción.

La institución tampoco precisó cuánto explosivo contenía cada artefacto ni cuándo fueron ubicados exactamente. Esos detalles no hacen parte de la información publicada hasta el momento, que además es preliminar.

Un golpe a los medios de la estructura armada

El Ejército señaló que, con este resultado, se reducen los medios utilizados por esa estructura para ejecutar acciones violentas y se previenen posibles ataques contra la población civil y contra las tropas que operan en la región.

La institución enmarcó la operación en su estrategia #ContraLaAmenaza, con la que ha divulgado resultados contra el uso de explosivos y drones por parte de grupos armados ilegales. En el mensaje también reconoció el trabajo de los soldados con la etiqueta #HéroesAlServicioDeLaPatria.

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Los drones, una amenaza creciente en Antioquia

El hallazgo en Remedios se suma a otros resultados recientes del Ejército en el departamento. A comienzos de noviembre, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 encontraron en zona rural de Segovia, en el Nordeste antioqueño, 14 granadas adaptadas para drones y 10 detonadores aneléctricos tras un combate con integrantes del Clan del Golfo.

Remedios y Segovia son municipios vecinos del Nordeste de Antioquia, una región donde las autoridades han advertido por la presencia de grupos armados ilegales y por el uso de explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

En otras zonas del departamento, como El Bagre, en el Bajo Cauca, la Defensoría del Pueblo ya había alertado en junio sobre ataques con drones y explosivos que destruyeron viviendas y mataron animales de sustento familiar, en medio de la disputa entre las disidencias y el Clan del Golfo.

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Lo que se sabe y lo que falta por aclarar

Hasta ahora, la autoría de los artefactos de Remedios se atribuye al Clan del Golfo con base en información preliminar de inteligencia, por lo que podría cambiar a medida que avancen las verificaciones. El Ejército no informó si se abrirá una investigación adicional ni si hay personas identificadas como responsables de su fabricación.

Lo que sí quedó claro es que los tres explosivos ya no representan un riesgo para los habitantes de la vereda Cruz de Bajitales ni para las tropas desplegadas en el sector. La destrucción controlada se realizó con el acompañamiento de soldados de la Brigada 19.

Minuto30 estará atento a nuevos reportes de las autoridades sobre este caso y sobre el uso de drones con explosivos en Antioquia. Si usted conoce información sobre artefactos sospechosos en su vereda o barrio, lo recomendable es no manipularlos y avisar de inmediato a la Policía o al Ejército.