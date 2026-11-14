Foto: Policía Antioquia

Resumen: La Policía de Tránsito incautó 5.950 gramos de marihuana que eran transportados por encomienda en un vehículo en La Pintada, Antioquia, durante un control vial. El material quedó a disposición de la Fiscalía.

Incautan casi seis kilos de marihuana que eran enviados por encomienda en un vehículo en La Pintada

La Policía incautó 5.950 gramos de marihuana, cerca de seis kilos, que eran transportados por encomienda en un vehículo en el municipio de La Pintada, en el Suroeste de Antioquia. El procedimiento se realizó durante actividades de registro y control, este sábado 14 de noviembre, y el estupefaciente quedó a disposición de la Fiscalía.

El reporte fue publicado a las 11:00 a. m. en la cuenta oficial del Departamento de Policía Antioquia en X. Según la institución, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte encontraron la droga mientras realizaban controles en la vía.

Qué informó la Policía

El mensaje de la Policía precisa cuatro datos: la cantidad de marihuana, 5.950 gramos; el medio por el cual se movilizaba, una encomienda; el lugar donde iba, un vehículo; y la autoridad que recibió el material, la Fiscalía.

La institución no entregó, por ahora, más detalles. En el reporte no se menciona si hubo capturas ni a quién estaba dirigida la encomienda. Tampoco se dijo qué empresa o vehículo la transportaba, ni de dónde venía o hacia dónde iba.

En el mensaje no hay declaraciones de funcionarios ni cifras adicionales sobre el valor de la droga. La Policía tampoco precisó a qué hora ni en qué punto exacto de la vía se realizó el control, por lo que esos detalles no se conocen hasta ahora.

El procedimiento fue divulgado con una fotografía en la que aparecen dos uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte junto a los paquetes de marihuana incautados.

Al no existir esa información, no se puede establecer por ahora si el envío estaba relacionado con alguna estructura criminal o con alguna persona en particular. Lo confirmado es que la droga fue hallada en un control y que la Fiscalía quedó a cargo del material incautado.

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Controles en las vías de Antioquia

La Pintada está ubicada en una zona de paso del Suroeste antioqueño, y en los últimos días las autoridades han reportado varios procedimientos en el municipio. Minuto30 informó, por ejemplo, de la captura de una persona con 1.609 billetes falsos de 50.000 pesos que iba en un bus de la ruta Ipiales-Medellín, el pasado 11 de noviembre.

Los controles en las carreteras hacen parte de las labores que adelantan la Policía y las unidades de Tránsito y Transporte en el departamento. En ese tipo de operativos se revisan vehículos, carga y documentos, y en ocasiones se encuentran sustancias o mercancías ilegales.

Otras incautaciones de marihuana esta semana en Antioquia

La incautación de La Pintada se suma a otros procedimientos recientes en el departamento. El 11 de noviembre, la Policía capturó en flagrancia a un hombre en la vereda Los Naranjos, en Santa Bárbara, con 23 bolsas de bazuco, 13 recipientes con base de coca y 13 bolsas de marihuana, según informó el comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Serna Zapata.

Un día antes, el 10 de noviembre, el Ejército y la Policía capturaron en Guarne a dos presuntos integrantes del grupo El Mesa, entre ellos el señalado coordinador de zona, con 42 bolsas de marihuana y 12 de bazuco.

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Es importante no mezclar los casos. En Santa Bárbara y Guarne hubo capturas y las autoridades señalaron presuntos responsables. En La Pintada, la Policía solo informó la incautación de la droga durante un control vial, sin identificar a ninguna persona.

Qué falta por conocer

Con la información disponible, quedan preguntas abiertas: quién enviaba la encomienda, a quién iba dirigida y cómo llegó al vehículo. Esos datos deberán ser establecidos por la Fiscalía, que quedó a cargo del material incautado.