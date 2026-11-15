Padre de Mateo Pérez pidió justicia y más capturas tras la detención de alias Primo Gay

Foto: Tomada de redes sociales

Resumen: Carlos Enrique Pérez, padre del periodista Mateo Pérez, expresó alivio por la captura de alias Primo Gay y pidió que continúen las detenciones de los responsables del crimen. En entrevista con Noticias Caracol, recogida por El Colombiano, reclamó justicia y garantías para el trabajo de los periodistas en las regiones. El comunicador fue asesinado en mayo de 2026 en Briceño. La investigación también incluye a alias Víctor Chalá, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

La captura de alias Primo Gay provocó un nuevo pronunciamiento de la familia de Mateo Pérez, el periodista de 24 años asesinado en zona rural de Briceño, Antioquia. Su padre, Carlos Enrique Pérez, expresó alivio por la detención y pidió que las autoridades continúen buscando a los responsables del crimen, ocurrido mientras su hijo realizaba un trabajo periodístico en esa región.

En declaraciones a Noticias Caracol, recogidas por El Colombiano, el padre del comunicador sostuvo que el operativo representa un avance para sus seres queridos, aunque ninguna captura puede reparar la pérdida. Su reacción se conoció después de la detención de Néider Uñates, conocido como Primo Gay, en el norte del departamento.

El pedido del padre de Mateo Pérez tras la captura

«Nuestro hijo ya no va a regresar, pero uno sí siente que se está haciendo justicia», afirmó Carlos Enrique Pérez en la entrevista. Con esas palabras, el padre del periodista describió cómo recibe la familia la noticia del procedimiento contra un hombre al que relacionan con el asesinato del director de El Confidente de Yarumal.

Pérez reclamó que las investigaciones no se detengan en esta captura. En su intervención mencionó a los alias Chalá, Primo Gay, Macho Viejo y Calarcá, a quienes atribuye responsabilidades por la muerte de su hijo. Esos señalamientos corresponden a las declaraciones del familiar; las responsabilidades penales individuales deben ser determinadas por la justicia.

El padre también pidió condiciones para que los periodistas puedan recorrer las regiones y desarrollar su trabajo sin quedar expuestos a la violencia de las estructuras armadas. Su llamado estuvo dirigido tanto a la continuidad de los operativos como a la protección del ejercicio informativo en los territorios.

La detención ocurrió en zona rural de Briceño

De acuerdo con la información recogida por El Colombiano, alias Primo Gay fue capturado el 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, en Briceño, cuando se movilizaba con otras dos personas, que también fueron detenidas. Las autoridades lo relacionan con homicidios, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública.

El reporte lo identifica como un antiguo cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, vinculado a la facción de alias Calarcá, que habría pasado al Clan del Golfo en agosto de 2026. Su nombre también ha sido relacionado con la investigación por el ataque contra un helicóptero Black Hawk en Amalfi, en agosto de 2025, en el que murieron 13 policías.

Las referencias a esos hechos hacen parte de los señalamientos conocidos sobre el detenido. No equivalen a una condena ni sustituyen los resultados de los procesos judiciales que deban esclarecer su eventual participación en cada caso.

Los antecedentes de la investigación por el crimen del periodista

Mateo Pérez dirigía el medio digital El Confidente de Yarumal. En mayo de 2026 se desplazó a Briceño para informar sobre la situación de orden público y los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados con presencia en el municipio. Allí fue retenido y posteriormente asesinado.

Por esos hechos, la Fiscalía ya había imputado a John Chalá, alias Víctor Chalá, los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio agravados, además de un cargo relacionado con armas de fuego. El procesado no aceptó las acusaciones, según informó Minuto30 en septiembre al recoger los avances de la investigación.

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La familia ya se había pronunciado después de la captura de Chalá, en junio. El nuevo llamado del padre corresponde a la detención de Primo Gay y mantiene como centro la exigencia de que el asesinato sea esclarecido y que los responsables comparezcan ante la justicia.