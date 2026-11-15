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Resumen: Habitantes de Aragón, en Santa Rosa de Osos, denunciaron que al menos cinco perros habrían sido quemados con agua caliente después de ingresar a un local de bebidas durante la madrugada del 14 de noviembre. La Alcaldía confirmó a Noticias Telemedellín que presentan heridas y que la Policía atendió el caso. El reporte no identifica responsables ni detalla diagnósticos veterinarios. Las circunstancias y eventuales responsabilidades deben ser esclarecidas por las autoridades.

Denuncian que cinco perros fueron quemados con agua caliente en un local de Santa Rosa de Osos

Una denuncia de la comunidad del corregimiento de Aragón, en Santa Rosa de Osos, alertó sobre un posible caso de maltrato animal: al menos cinco perros habrían sufrido quemaduras con agua caliente después de ingresar a un establecimiento de venta de bebidas. Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del sábado 14 de noviembre, según informó Noticias Telemedellín.

El medio consultó a la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, que confirmó que los animales presentan heridas en distintas partes del cuerpo y que la Policía atendió el caso. Esa información no incluye un diagnóstico veterinario detallado ni permite establecer la gravedad individual de las lesiones.

La denuncia por los perros heridos en Santa Rosa de Osos

De acuerdo con el relato divulgado por Telemedellín, los caninos entraron a un local de bebidas en Aragón y posteriormente habrían sido agredidos con agua caliente. La versión sobre la forma en que se produjeron las quemaduras corresponde a la denuncia ciudadana y debe ser esclarecida por las autoridades.

El reporte no identifica públicamente a una persona como responsable de los hechos. Tampoco precisa el nombre del establecimiento ni informa de capturas, imputaciones o una decisión judicial. Por esa razón, no es posible atribuir la agresión a un propietario, empleado o cliente del lugar con la información disponible.

La confirmación entregada por la administración municipal a Telemedellín se refiere a la presencia de heridas y a la atención policial. No detalla dónde permanecen los perros, qué tratamientos necesitan o si todos fueron valorados en un mismo centro veterinario. La evolución de cada animal sigue siendo un dato pendiente de información adicional.

Las lesiones deben ser valoradas dentro de las actuaciones

Establecer cómo ocurrieron los hechos y quién pudo intervenir es distinto de determinar el alcance de las lesiones. El relato de los habitantes y la información sobre las heridas son elementos que deben ser contrastados en las actuaciones correspondientes; por sí solos no reemplazan una valoración técnica ni una decisión de responsabilidad.

En Colombia, la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, fortaleció las disposiciones contra el maltrato animal. La norma distingue entre los casos de maltrato leve, las lesiones que afectan gravemente la salud o integridad física de un animal y las conductas que causan su muerte.

Para las lesiones graves causadas con ánimo de maltratar, el artículo 339C del Código Penal contempla penas de prisión de 20 a 42 meses, multas de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes y otras restricciones relacionadas con el contacto y la tenencia de animales. La aplicación de esas disposiciones depende de lo que se pruebe en cada proceso.

En el caso denunciado en Aragón, no se ha divulgado un dictamen que permita ubicar las heridas en una categoría penal específica. Por tanto, las sanciones generales de la ley sirven como contexto, pero no significan que exista una imputación ni una condena contra alguien por este episodio.

Un antecedente distinto en el municipio

En septiembre, Minuto30 informó sobre otra denuncia en Santa Rosa de Osos: la muerte de nueve perros rescatados que permanecían en una finca de la vereda Santana. Sus cuidadores señalaron un posible envenenamiento y llevaron el caso ante las autoridades. Ese episodio ocurrió en otro lugar y en circunstancias diferentes.

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No hay información que permita relacionar la denuncia de septiembre con los perros heridos este fin de semana en Aragón. El reporte actual se centra en al menos cinco caninos con lesiones y en la necesidad de esclarecer la denuncia sobre el uso de agua caliente dentro del establecimiento.