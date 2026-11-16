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    • Riña en el parque principal de Entrerríos dejó un herido y un capturado por presuntas lesiones

    Un hombre resultó herido con arma cortopunzante en medio de una riña en el parque principal de Entrerríos. Fue capturado un presunto responsable de 25 años.

    Publicado por: SoloDuque

    Captura por presuntas lesiones personales en Entrerríos
    Foto: Policía Nacional
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    Riña en el parque principal de Entrerríos dejó un herido y un capturado por presuntas lesiones

    Resumen: Un hombre de 25 años fue capturado tras una riña en el parque principal de Entrerríos el 15 de noviembre. Otro hombre resultó herido con arma cortopunzante. El presunto responsable quedó a disposición de la Fiscalía de San Pedro de los Milagros.

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    Un hombre de 25 años fue capturado por presuntas lesiones personales tras una riña ocurrida en el parque principal de Entrerríos, en el Norte de Antioquia, durante la noche del domingo 15 de noviembre de 2026.

    De acuerdo con versiones preliminares, las autoridades fueron alertadas sobre una agresión con arma cortopunzante en este espacio del casco urbano. Los hechos se registraron aproximadamente a las 7:30 de la noche.

    Un hombre resultó herido durante la riña

    En el lugar fue encontrado un hombre lesionado, quien presentaba una herida en la espalda. Otra persona fue señalada como presunta responsable de la agresión y fue capturada.

    El caso ocurrió en inmediaciones de la carrera 12 con calle 10, donde se encuentra el parque principal del municipio. Los detalles conocidos no precisan qué habría originado el enfrentamiento entre las personas involucradas.

    Lea también: Delincuentes robaron otra iglesia en el Norte antioqueño: esta vez en Entrerríos.

    El capturado quedó a disposición de la Fiscalía

    Tras el procedimiento, el hombre de 25 años quedó a disposición de la Fiscalía 03 Seccional de San Pedro de los Milagros, para el respectivo proceso judicial por el delito de lesiones personales.

    Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la evolución médica del lesionado ni sobre una decisión judicial contra el capturado. Su presunta responsabilidad deberá ser determinada en el curso del proceso.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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