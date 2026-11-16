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    • Aprehenden a adolescente tras incautar dos revólveres y presunta droga en Ciudad Bolívar

    En el callejón del Olimpo incautaron dos revólveres, 9 cartuchos y presunta droga. Un adolescente quedó a disposición de la autoridad competente en el caso.

    Publicado por: SoloDuque

    Armas y presuntos estupefacientes incautados en Ciudad Bolívar
    Foto: Policía Nacional
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    Aprehenden a adolescente tras incautar dos revólveres y presunta droga en Ciudad Bolívar

    Resumen: Un adolescente de 16 años fue aprehendido en el callejón del Olimpo, Ciudad Bolívar, el 15 de noviembre. Fueron incautados dos revólveres, nueve cartuchos, presuntos estupefacientes, elementos de dosificación, dos grameras y un celular. Quedó a disposición de la autoridad competente.

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    Según el reporte de la Policía Nacional, un adolescente de 16 años fue aprehendido el domingo 15 de noviembre de 2026 en el sector del callejón del Olimpo, en Ciudad Bolívar, Antioquia, en un procedimiento en el que fueron incautadas armas de fuego, municiones y presuntos estupefacientes.

    Según la información conocida sobre el caso, el joven habría intentado deshacerse de una bolsa transparente al notar la presencia de los uniformados. La habría arrojado dentro de una caja de cartón, donde fue verificada por las autoridades.

    Dos revólveres y sustancias entre los elementos incautados

    Durante la revisión se encontraron dos revólveres, uno calibre 38 y otro calibre 32, junto con nueve cartuchos. El reporte también relaciona cinco bolsas herméticas con 230 dosis de presunta marihuana y una bolsa con presunta base de coca.

    Además de las armas y las sustancias, fueron incautadas diez bolsas para dosificación, dos grameras y un teléfono celular. El boletín no precisa el peso de la sustancia que sería base de coca.

    Lea también: Medidas de movilidad en Ciudad Bolívar: las motos no podrán rodar de noche en las Fiestas del Arriero.

    El adolescente quedó a disposición de la autoridad competente

    El menor de edad fue puesto a disposición de la autoridad competente por su presunta relación con los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplados en los artículos 365 y 376 del Código Penal, respectivamente.

    La aprehensión no constituye una declaración de responsabilidad. Esta deberá ser determinada por las autoridades competentes dentro del proceso correspondiente. Por tratarse de un adolescente, se reserva su identidad.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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