Cuatro capturados por hurtos en supermercados de San Carlos; recuperaron $3 millones en mercancía

Foto: Policía Antioquia

Resumen: La Policía Antioquia informó de cuatro capturas en flagrancia por hurtos en dos supermercados de San Carlos y la recuperación de tres millones de pesos en mercancía. La institución difundió una fotografía y un video del procedimiento. La nota también recuerda, por separado, un caso reciente de hurto a una tienda en Laureles.

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por hurtos en dos supermercados de San Carlos, en el Oriente antioqueño. El Departamento de Policía Antioquia informó que durante la intervención fueron recuperados tres millones de pesos en mercancía. La institución difundió el resultado en una publicación acompañada de una fotografía y un video.

El reporte oficial fue publicado el domingo 15 de noviembre, a las 4:50 de la tarde. Allí, la Policía señaló que las capturas se produjeron en establecimientos comerciales del municipio y destacó la recuperación de los productos como parte del resultado de la acción policial.

Capturas en dos supermercados de San Carlos

«En San Carlos, capturamos a cuatro personas por hurto en flagrancia en dos supermercados del municipio. Recuperamos $3 millones en mercancía», indicó el Departamento de Policía Antioquia a través de su cuenta en X.

La fotografía compartida por la institución muestra a las cuatro personas capturadas de espaldas, custodiadas por uniformados. Frente a ellas fueron ubicados diferentes productos empacados y enlatados. Ese material hace parte del registro divulgado por las autoridades sobre el procedimiento.

El valor de tres millones de pesos corresponde a la mercancía recuperada, de acuerdo con el balance de la Policía. La cifra fue presentada por la institución junto con el número de capturas y la referencia a los dos supermercados afectados en San Carlos.

La publicación también incluyó un video sobre el resultado operativo. En su mensaje, la Policía Antioquia expresó que con esta intervención busca proteger el comercio y la tranquilidad de la comunidad del municipio.

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Otro caso reciente de hurto a un comercio en Antioquia

El procedimiento de San Carlos se conoce días después de otro caso de hurto a un establecimiento comercial en Antioquia. El 10 de noviembre, dos hombres fueron capturados en una tienda de cadena que funciona las 24 horas en el sector de Laureles, en Medellín, según la información publicada entonces por Minuto30.

De acuerdo con versiones extraoficiales conocidas sobre ese caso, el hecho ocurrió hacia las 4:40 de la madrugada. El personal encargado de la vigilancia del negocio alertó sobre lo que sucedía dentro del establecimiento, lo que permitió la llegada de los uniformados.

Las primeras versiones indicaron que una empleada de la tienda estaba siendo intimidada mientras los hombres sustraían aproximadamente 400.000 pesos de la caja registradora. En ese procedimiento se reportó además la incautación de una pistola con un proveedor que contenía once cartuchos.

La información divulgada sobre el caso de Laureles también mencionó que los señalados habrían coordinado el uso de un vehículo solicitado mediante una plataforma digital para facilitar la salida del lugar. Esos detalles fueron conocidos como parte de las versiones preliminares del procedimiento en Medellín.

Tras las capturas, los dos hombres de ese caso fueron dejados a disposición de la autoridad competente, de acuerdo con el reporte publicado. Los hechos descritos corresponden a la tienda de Laureles y son distintos del resultado anunciado ahora por la Policía Antioquia en San Carlos.

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La mercancía recuperada en San Carlos

En el caso del Oriente antioqueño, el balance oficial se concentra en las cuatro capturas y los productos recuperados en los dos supermercados. La imagen difundida permite observar parte de la mercancía que la institución presentó como resultado de la intervención, mientras los uniformados custodian a los detenidos.

La Policía Antioquia compartió ese registro con la comunidad para dar a conocer la actuación en San Carlos. Tanto la fotografía como el video que acompañan esta nota corresponden al material divulgado por la institución sobre este procedimiento.