Resumen: El médico colombiano Néstor Sandoval, líder de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de LaCardio, asumió el 7 de noviembre la presidencia de la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Congénita (WSPCHS) para el periodo 2026-2028. Es el primer hispanohablante en ocupar ese cargo. Además, Cartagena será sede de una reunión regional de la sociedad en junio de 2027.

Médico de LaCardio es el primer hispanohablante en presidir la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca Pediátrica

El médico colombiano Néstor Sandoval, líder de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de LaCardio (Fundación Cardioinfantil), en Bogotá, asumió el pasado 7 de noviembre la presidencia de la World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery (WSPCHS), la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Congénita, para el periodo 2026-2028.

Con este nombramiento, Sandoval se convirtió en el primer hispanohablante en liderar esta organización internacional, un hito que confirma que el talento médico colombiano compite y lidera en los más altos niveles de la medicina mundial.

¿Qué es la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Congénita?

La WSPCHS tiene su sede administrativa en Canadá y reúne a profesionales de la salud de distintos países dedicados a la cirugía cardíaca pediátrica y congénita. Su labor se centra en la educación, la investigación y la cooperación internacional, que impulsa mediante encuentros científicos, seminarios virtuales, una revista especializada y una base de datos mundial.

Estos espacios facilitan el intercambio de conocimiento y experiencias entre especialistas, con el propósito de fortalecer la práctica clínica y mejorar la atención de los pacientes más pequeños con enfermedades del corazón.

Los retos de su gestión 2026-2028

Durante los próximos dos años, el cirujano colombiano impulsará iniciativas enfocadas en la formación, la investigación y la cooperación internacional, con un objetivo concreto: contribuir a mejorar la atención de los niños con enfermedades del corazón en todo el mundo.

Uno de sus principales retos será ampliar la participación de los especialistas en los espacios académicos de la sociedad y acercar sus recursos a más equipos médicos, especialmente en las regiones con mayores dificultades para acceder a formación especializada.

«Queremos que el conocimiento llegue a más profesionales para que los equipos se formen mejor y podamos mejorar los resultados de la cirugía y el cuidado de los niños. Asumir este liderazgo nos permite fortalecer la cooperación científica internacional desde Colombia», señaló el doctor Sandoval.

Una trayectoria de casi dos décadas en la organización

El nombramiento no llega por casualidad. El especialista hace parte de la sociedad desde su primer encuentro científico, celebrado en Washington en 2007. Como miembro fundador, ha sido integrante del Consejo Directivo y ha ocupado los cargos de secretario, segundo vicepresidente y primer vicepresidente.

Su elección recoge ese recorrido de participación constante y de construcción de relaciones con especialistas de distintos países, que ahora lo ponen al frente de la organización que vio nacer y crecer.

¿Quién es Néstor Sandoval?

Sandoval es médico y especialista en Cirugía General y Cirugía Cardiovascular de la Pontificia Universidad Javeriana, con formación en Cirugía Cardiovascular Pediátrica en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos.

Su trayectoria combina la atención de pacientes, la docencia y la investigación: es profesor titular de Cirugía y director del programa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la Universidad del Rosario, y cuenta con más de 290 publicaciones científicas que respaldan su liderazgo académico.

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En LaCardio lidera el servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica, desde donde ha participado en miles de intervenciones que le han devuelto la salud a niños con cardiopatías complejas.

Cartagena, sede de una reunión regional en 2027

Colombia tendrá un lugar propio en la agenda de la sociedad: Cartagena será sede de una reunión regional conjunta de la WSPCHS en junio de 2027. El encuentro permitirá fortalecer el intercambio científico y la colaboración entre profesionales de diferentes países, y acercar estas conversaciones a los equipos médicos de la región.

Se trata de otra muestra del peso que el país empieza a tener en la cardiología pediátrica mundial, ahora con un colombiano al timón de la organización.

Un reconocimiento al talento médico colombiano

El nombramiento refleja el aporte del talento médico colombiano a la salud en el mundo. Desde la presidencia de la sociedad, Sandoval podrá compartir la experiencia construida en el país y fortalecer la colaboración entre especialistas de distintas naciones, para que el conocimiento se traduzca en una mejor atención para los niños con enfermedades del corazón.

LaCardio es un hospital universitario de alta complejidad ubicado en Bogotá, con más de 50 años de trayectoria en la atención de niños y adultos. Cuenta con acreditación internacional de la Joint Commission International (JCI) y acreditación en salud de ICONTEC en la categoría de Excelencia, y tiene especial fortaleza en medicina cardiovascular y trasplantes.

Foto: Redes Sociales

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