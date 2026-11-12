¡Orgullo SCC! Sociedad Colombiana de Cardiología celebra a Néstor Sandoval, presidente de sociedad mundial

Resumen: El médico colombiano Néstor Sandoval, líder de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de LaCardio, asumió el 7 de noviembre la presidencia de la World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery para 2026-2028. Es el primer hispanohablante en ocupar ese cargo. Su agenda incluye formación, investigación y cooperación internacional, y Cartagena será sede de una reunión regional de la sociedad en junio de 2027.

Minuto30.com .- La Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC) celebró este miércoles con orgullo el nombramiento del médico colombiano Néstor Sandoval como nuevo presidente de la World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery (WSPCHS), la sociedad científica que reúne a los especialistas en cirugía cardíaca pediátrica y de cardiopatías congénitas del mundo.

Sandoval, líder médico de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de LaCardio (Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología) en Bogotá, asumió el cargo el pasado 7 de noviembre y lo ejercerá durante el periodo 2026-2028. Con esta designación se convirtió en el primer hispanohablante en presidir la organización.

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«¡Orgullo SCC! El talento colombiano sigue dejando huella en la ciencia mundial», escribió la Sociedad Colombiana de Cardiología en su cuenta oficial de Instagram, al celebrar «un reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y aporte a la cirugía cardiovascular pediátrica, que enaltece el nombre de Colombia en el escenario científico internacional».

LaCardio, la institución donde ejerce el especialista, también celebró el anuncio: «Este nombramiento reconoce su trayectoria, conocimiento y liderazgo en una de las especialidades más complejas de la medicina, y representa un motivo de orgullo para LaCardio y para Colombia».

Durante los próximos dos años, Sandoval estará al frente de iniciativas enfocadas en la formación, la investigación y la cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimiento entre especialistas y mejorar la atención de los niños que nacen con enfermedades del corazón.

«Queremos que el conocimiento llegue a más profesionales para que los equipos se formen mejor y podamos mejorar los resultados de la cirugía y el cuidado de los niños. Asumir este liderazgo nos permite fortalecer la cooperación científica internacional desde Colombia», señaló Sandoval.

Como parte de su agenda, el nuevo presidente impulsará espacios de colaboración científica entre profesionales de diferentes países. En ese marco, Cartagena será sede de una reunión regional conjunta de la sociedad en junio de 2027, un evento que pondrá a Colombia en el centro de la discusión mundial sobre cirugía cardíaca pediátrica.

La WSPCHS es la organización científica que congrega a los cirujanos cardiovasculares pediátricos del mundo, dedicada a promover los más altos estándares en la atención de niños con cardiopatías congénitas. Su presidencia es uno de los cargos de mayor reconocimiento en esta compleja especialidad médica.

Casi dos décadas en la sociedad mundial

La llegada de Sandoval a la presidencia corona una trayectoria de casi dos décadas dentro de la organización. El especialista participa en la WSPCHS desde su primer encuentro científico, celebrado en Washington en 2007, del que es miembro fundador. Desde entonces ha integrado su Consejo Directivo y ocupó los cargos de secretario, segundo vicepresidente y primer vicepresidente, antes de asumir la presidencia.

En cuanto a su formación académica, Sandoval es médico y especialista en Cirugía General y Cirugía Cardiovascular de la Pontificia Universidad Javeriana, y realizó estudios de Cirugía Cardiovascular Pediátrica en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos.

Su trayectoria combina la atención de pacientes con la docencia y la investigación. Entre 2006 y 2024 fue director del Instituto de Cardiopatías Congénitas de la Fundación Cardioinfantil, y actualmente es profesor titular de Cirugía y director del programa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la Universidad del Rosario. Además, cuenta con más de 290 publicaciones científicas y presidió la Sociedad Latina de Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardiovascular Pediátrica entre 2015 y 2017.

El nombramiento ha sido recibido con muestras de reconocimiento en redes sociales, donde pacientes y familiares agradecen su labor. «Su liderazgo es un ejemplo de excelencia y compromiso con la vida de los niños que nacen con enfermedades del corazón», cerró LaCardio en su mensaje de felicitación.

Con este logro, Colombia vuelve a destacar en el escenario científico internacional, esta vez desde una especialidad que salva la vida de miles de niños cada año.

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