Resumen: EPM anunció interrupción programada del acueducto desde las 8:00 p. m. del sábado 7 de noviembre hasta las 6:00 a. m. del domingo 8 en sectores de Guayabal, Belén (Medellín) e Itagüí, por lavado del tanque del circuito El Rodeo.

EPM anuncia corte de agua para la noche de este sábado en Guayabal, Belén e Itagüí

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció una nueva interrupción programada del servicio de acueducto que dejará sin el suministro de agua potable a varios sectores de las comunas Guayabal y Belén, en Medellín, y del municipio de Itagüí durante la noche del sábado 7 de noviembre y la madrugada del domingo 8 de noviembre de 2026.

Según la información entregada por la empresa a través de sus canales oficiales, la suspensión se realizará por el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable que abastece el circuito El Rodeo, una labor de mantenimiento periódico que busca garantizar la calidad del agua que llega a los hogares de estos sectores del Valle de Aburrá.

¿Cuándo será la interrupción del acueducto?

De acuerdo con EPM, el corte del servicio comenzará a las 8:00 de la noche del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del domingo 8 de noviembre. En total serán diez horas sin el suministro, tiempo durante el cual las cuadrillas de la empresa adelantarán el lavado del tanque de almacenamiento.

La empresa explicó que este tipo de mantenimientos hace parte de las labores periódicas que se realizan en la infraestructura del acueducto para conservar la calidad del agua potable, por lo que se trata de una interrupción necesaria y programada con anticipación, diferente a los racionamientos que se han aplicado en la región por los bajos niveles de los embalses.

Estos son los barrios afectados por el corte de agua

En Medellín, la suspensión del servicio afectará sectores de dos comunas del sur y el occidente de la ciudad:

Comuna 15 – Guayabal: los barrios La Colina y Parque Juan Pablo II.

los barrios La Colina y Parque Juan Pablo II. Comuna 16 – Belén: los barrios Diego Echavarría, El Rincón, La Hondonada, La Loma de Los Bernal y La Mota.

En el municipio de Itagüí, la interrupción cobijará a los barrios Colinas del Sur y Santa María 3.

EPM también detalló los rangos de dirección exactos comprendidos en la programación, que los usuarios pueden consultar en la lámina oficial publicada al final de esta nota. En Medellín los tramos afectados se ubican, entre otros, entre la calle 15B Sur y la calle 9 Sur, entre las carreras 52 y 55; entre la calle 9 Sur y las carreras 55 y 70; y en varios tramos entre las calles 1 y 6 y las carreras 75BA y 82, en la zona de Belén. En Itagüí, el rango afectado va de la carrera 55 hasta la carrera 58, entre la calle 78 y la calle 86A.

Recomendaciones de EPM para los usuarios

Ante la suspensión programada, la empresa recomendó a los habitantes de los sectores afectados almacenar agua con anticipación y de forma moderada, de manera que puedan cubrir las necesidades básicas del hogar durante las horas que durará la interrupción: consumo, preparación de alimentos e higiene.

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EPM también precisó que el restablecimiento del servicio se hará de manera gradual una vez finalicen los trabajos, por lo que el agua puede tardar un tiempo en llegar con normalidad a todos los hogares. Si al regresar el suministro el agua presenta algún tipo de coloración, lo aconsejable es dejarla correr unos minutos antes de utilizarla, pues se trata de un efecto normal por el movimiento de las redes después del mantenimiento.

Vale recordar que este anuncio llega pocos días después de que EPM programara otra interrupción, también por lavado de un tanque de almacenamiento, para la noche del jueves 5 de noviembre en sectores de las comunas Castilla, Robledo, La América y San Javier, en esa ocasión por labores en el circuito Palenque.

La empresa reiteró que este tipo de labores de mantenimiento se comunican con anticipación para que la comunidad tome las precauciones necesarias, e invitó a los usuarios a estar atentos a sus canales oficiales, donde se informa cualquier cambio en la programación del servicio de acueducto en el Valle de Aburrá.

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Foto: EPM.