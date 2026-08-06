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Resumen: Un conductor fue capturado en Medellín tras presuntamente agredir a un agente de tránsito que intentaba imponerle un comparendo por mal parqueo.

¡Por no aceptar un comparendo! Conductor terminó capturado tras agredir a un agente de tránsito en Medellín

Un caso de intolerancia terminó con un conductor capturado Medellín, luego de que presuntamente agrediera físicamente a un agente de tránsito que adelantaba un procedimiento por un vehículo mal estacionado en el sector de la avenida 33.

Según informó la Secretaría de Movilidad, el hecho ocurrió durante un operativo de control en el suroccidente de la ciudad, cuando el funcionario encontró un automóvil abandonado sobre la vía y comenzó el proceso para imponer el comparendo correspondiente.

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, mientras el agente realizaba el procedimiento, el conductor llegó al lugar e intentó evitar la sanción ofreciéndole dinero al funcionario.

Tras la negativa del agente de tránsito, el hombre presuntamente reaccionó de manera violenta, escupiéndolo y golpeándolo.

Ante la agresión, el funcionario solicitó apoyo de la Policía Metropolitana, cuyos uniformados llegaron al sitio y realizaron la captura del ciudadano.

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El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, rechazó lo ocurrido y aseguró que la administración no tolerará actos de violencia contra los funcionarios ni hechos de corrupción.

El conductor fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el presunto delito de violencia contra servidor público.

Por su parte, el agente de tránsito recibió atención médica y adelantó el procedimiento correspondiente para formalizar la denuncia por la agresión.

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